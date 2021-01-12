　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨APP推反萊豬公投　江啟臣：便利商店也可下載連署單

▲▼國民黨主席江啟臣騎腳踏車號召反萊豬公投連署，台北市議員羅智強幫忙替他加油打氣。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨主席江啟臣騎腳踏車號召反萊豬公投連署。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

在蔡政府主導下，含萊克多巴胺的美豬1月1日正式開放進口。國民黨主席江啟臣12日親自騎腳踏車到立法院宣傳反萊豬公投，他表示，只要上國民黨網站，或下載數位黨部APP，都可以找到資訊，便利超商也可以直接下載連署單，力拚3月21日以前達到50萬份連署書。

江啟臣指出，現在連署點超過5000個，到便利超商可以直接下載連署單，填完連署單後，可拿到連署點跟民代服務處，通通可以連署，現在陸續安排其他點，擴大連署活動，接下來只要時間可以，他會到各地參與地方所安排的連署活動，若民眾不清楚資訊，可到國民黨網站，或下載數位黨部APP，都可以找到。

國民黨也表示，民眾只要下載國民黨官方APP，即可透過電子地圖查找附近連署點，未來也將專設公投網站，讓民眾查閱連署進度；另若有商家願意共同響應成為友善連署點，亦可向各縣市黨部聯繫加入，擴大拒絕萊豬的力量。

▲▼國民黨反萊豬全國連署點。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲國民黨數位APP可以找到附近反萊豬公投連署點。（圖／記者徐政璿翻攝）

國民黨表示，目前兩項公投案的空白連署書已置於國民黨官網首頁，歡迎民眾自行下載填寫，本週六、日將於全國159個議員選區啟動雙公投擺攤連署活動，同步於上午9時至12時進行連署誓師，民眾可選擇參加週末現場連署活動，或將連署書填寫完後，寄送至中央黨部（台北市中山區八德路二段232號組發會）。

此外，國民黨也提醒，民眾填寫連署書時僅需於連署人、國民身分證統一編號、出生年月日、戶籍地址四個欄位進行書寫，為避免連署書無效，不可有塗改、劃記，並需使用正體字，以民國填寫出生年，直轄市（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）則需特別注意戶籍地填寫方式，務必確認四項資訊與身分證上相同。

國民黨強調，蔡政府開放萊豬進口，拒絕標示萊劑，又以中央政府打壓地方自治權力，既傷害民主價值，更是要消滅保障國人健康的最後防線，國民黨會加速推動公投連署，號召民眾透過實際行動拒絕萊豬。

其他人也看了這些...

吳怡農7日登記參選民進黨北市黨部主委　前主委黃承國力挺
吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽
「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

更多熱門新聞...

黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」
挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備
「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

振興一下我們的美麗

ET快訊
寒流洗澡！電熱水器「用10分鐘就冷」　2關鍵秒解
快訊／美國牛舌檢出「弓蟲感染」！　逾2千磅退運銷毀
跑17家店只搶到2暖暖包　網曝「熱區」：一堆沒人買
快訊／北部醫院不明原因撤病人　陳時中1400親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

童振源創新科技僑務工作　防疫紓困﹑華語僑教、台商經貿一次看

陳其邁、林右昌玩「鐵達尼號」梗　網友歪樓：傑克昌羅絲邁在一起！

國民黨APP推反萊豬公投　江啟臣：便利商店也可下載連署單

邱毅爆「他」是下一個行政院長　蔡英文底下「最得寵的官員」

時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再用人情世故綁架新竹人了

陳以信拋駐紐辦事處外掛「大國旗」　象徵美台關係實質突破

黃子哲為誤植美國務卿名致歉　稱顏若芳的批判「低端、可笑」

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光！深藍狠酸有私心

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈：變蔡政府掩蓋資訊的遮羞布？

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

合歡山松雪樓積雪5公分還在下 5℃寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷

童振源創新科技僑務工作　防疫紓困﹑華語僑教、台商經貿一次看

陳其邁、林右昌玩「鐵達尼號」梗　網友歪樓：傑克昌羅絲邁在一起！

國民黨APP推反萊豬公投　江啟臣：便利商店也可下載連署單

邱毅爆「他」是下一個行政院長　蔡英文底下「最得寵的官員」

時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再用人情世故綁架新竹人了

陳以信拋駐紐辦事處外掛「大國旗」　象徵美台關係實質突破

黃子哲為誤植美國務卿名致歉　稱顏若芳的批判「低端、可笑」

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光！深藍狠酸有私心

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈：變蔡政府掩蓋資訊的遮羞布？

童振源創新科技僑務工作　防疫紓困﹑華語僑教、台商經貿一次看

別鬧！《魔比斯》開第1槍「再延期半年」　《玩命9》上映添變數

伊凡卡翅膀硬了！爆「打臉老爸」出席拜登就職典禮　川普氣瘋

2天賣11萬片！網購暖暖包夯到大缺貨　400片要價萬元照樣被下架

夫獨扛家計4年「求分擔房貸遭拒」　妻曝婚前約定：他年收百萬

桃園5°C急凍…2天內「4人如廁猝死」！醫解析：突然用力很危險

體型只有一半大！流浪狗勇猛單挑　母獅落敗變「傻眼貓咪」

整棟豪廈8.8億喊賣不成　法拍打7折又喊卡

立委憂「金金併」後員工恐被犧牲　金管會、富邦金：不會不顧員工權益

24歲新人每天7：50前到公司！3點下班跑熊貓到深夜　她：壓力好大

政治熱門新聞

返還兩蔣時期遭沒收財產　蔣萬安提案還受害者公道

蔡英文親筆紙條保「護國神山」台積電

拜登內定CIA局長曾訪台　當面祝賀蔡英文

曾見美「卸任」大使！民進黨FB轟馬英九

蘇貞昌同意暫緩「數位身分證」　資安無虞再推動

顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

下一個行政院長是他？　蔡英文底下最得寵的官員

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光

鍾沛君爆長輩不贊成公布病情　2個原因她坦然說明

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

台美交流解禁！藍委8字曝蓬佩奧把戲

全球領袖唾棄川粉　藍營：蔡英文還要繼續親川普？

陳思宇批王浩宇「與我不同皆中共同路人」

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈

更多熱門

相關新聞

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈

蔡政府今年元旦起開放萊豬進口，更在1月4日推出「豬肉儀表板」，不過卻有人發現，食藥署網站上的「邊境查驗自動化管理系統」有5批美豬進口，但「豬肉儀表板」統計是今年尚無進口。雖然「豬肉儀表板」緊急更新，但已引發批評。國民黨主席江啟臣就砲轟，豬肉儀表板反變成政府的掩蓋資訊的「遮羞布」，拒吃萊豬只剩全民公投能阻擋。

國民黨批豬肉儀表板資訊不實　籲中央尊重地方自治把關

國民黨批豬肉儀表板資訊不實　籲中央尊重地方自治把關

美大使訪台　別讓習大不開心！

美大使訪台　別讓習大不開心！

江啟臣：蓬佩奧對美中台投了一記變化球

江啟臣：蓬佩奧對美中台投了一記變化球

反萊豬、還我公投連署　兩天各募5.3萬份

反萊豬、還我公投連署　兩天各募5.3萬份

關鍵字：

江啟臣公投國民黨

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

快訊／寒流襲下雪了！　新竹4國小今緊急停班停課

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面