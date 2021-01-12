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社會 社會焦點 保障人權

再度撤換2都警局長！辦案奇才黃明昭掌高雄　點子王黃宗仁護新北

▲ 新北市警察局長11日交接 侯友宜：歡迎新任陳檡文。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市警察局長陳檡文將接任警察大學校長。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

警界高層人事紛紛擾擾，12日傳出高層人令已大勢底定，半年前才風光接任的高雄、台南市警局長劉柏良、詹永茂確定遭撤換，確定由刑事局長黃明昭、警政署主任秘書方仰寧接任；另外警政署副署長黃宗仁將接任新北市警察局長、新北市警局長則將接任警察大學校長，外傳內政部長徐國勇已經批准該項今年度警界最矚目的高階人士調動命令，警政署作業將於13日下午公布。

自從行政院長蘇貞昌去年因台南、高雄開槍、命案頻傳震怒要求當時兩局長周幼偉、李永癸下台引發警界震動，外傳屬綠營桃園市長鄭文燦人馬的警政委員詹永茂、與高雄市接任市長陳其邁交好的警政署副署長劉柏良出現接任。

警界高階警官近年來普遍體認到攀附「政治靠山」遠勝過實際的治安工作表現，從親附綠營的高階警官紛紛出線、或者執政當局為了擺平警界高階人事布局，動輒利用偶發的槍擊、命案、鬥毆事件當作罷黜非矚意人馬的慣用手法，也讓警界士氣低落紛紛自嘲「辦案認真不如辦桌認真」

▲高雄市警察局長劉柏良上火線說明，因為苓雅區酒店被砸案件拔官處置 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局長劉柏良因陳年莫名炒股案調查疑雲遭點名下台 。（圖／資料畫面）

這次調動最爭議就屬高雄市警察局長劉柏良，劉半年前固然與綠營人士交好獲得青睞；但半年後卻因行政院長蘇貞昌力挺自己信任的子弟兵出線，硬是被安上前公懲會委員長石木欽炒股案疑雲，劉柏良多次對外澄清，當年僅出資10萬元買股票，並非接受餽贈也沒有反覆進出股市操作獲利，政風單位介入調查也無不法，卻因此成為他下台的政治藉口；外傳劉已萌生退意，是否回鍋警政署副署長有待觀察。

而治軍嚴明、在部屬眼中行事風格鮮明、績效掛帥的新北市警局長陳檡文江接任警大校長、外傳內政部原本屬意他替代一月即將退休的移民署長邱豐光執掌移民署，但因陳「鍾情警政工作」極力排斥接掌移民署而選擇接任警大校長、移民署長則由現任副署長接任。

外傳刑事局長黃明昭接任高雄市警局長後，有望循陳家欽模式接掌署長大位、將升任台南市警局長的方仰寧有望待台北市警局長陳嘉昌七月退休後順利補上，陳檡文任警大校長後官階達3線4星與署長同階、未來也有機會殺出生路直攻署長大位。

知情人士透露，詹永茂因台南女大生命案反應慢半拍，搞到議會點名、市長不滿，甚至總統、外長為了馬國女大生遭擄殺性侵喪命公開道歉，下台理所當然，但劉柏良也因「莫須有」炒股案黯然下台，讓警界相當感慨。

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