　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／北部醫院傳醫師染疫撤病人？國內疫情現破洞？

新聞節目中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧於川普政府卸任前宣布，取消美台官方接觸限制，而美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）也將於13日訪問台灣、14日晉見總統蔡英文。對此，大陸官媒、國台辦及外交部陸續抨擊，敦促美方恪守一中原則。美國此舉，會對兩岸關係帶來哪些改變？《雲端最前線》12日邀請國民黨文傳會副主委鄭照新、資深媒體人曾韋禎、資深媒體人鄭師誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧宣布取消美台官方接觸限制。（圖／路透）

蔡政府在1月4日推出「豬肉儀表板」，不過卻有人發現，食藥署網站上的「邊境查驗自動化管理系統」有5批美豬進口，但「豬肉儀表板」統計是今年尚無進口。雖然「豬肉儀表板」緊急更新，但已引發批評。國民黨主席江啟臣也怒轟，豬肉儀表板成為政府掩蓋資訊的「遮羞布」。萊豬進口風波不斷，政府該如何讓民眾吃得安心？

根據白宮官方網站，美國總統川普於美東時間11日晚間批准首都華盛頓特區（Washington DC）進入緊急狀態，且將持續1月24日，也就是拜登就職典禮之後。美國總統大選餘波不斷，會對全球政局造成哪些影響？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
統一獅元老彭政閔恩師罹癌過世　享壽60歲
北部醫院疑醫師、女護理師染疫！手術全停擺　衛生局急追足跡
快訊／台茂購物中心也暫停營業　官網認：與防疫有關
快訊／北部醫院疑爆群聚染疫！　病人陸續撤出醫院
獨／5寶爸要結紮了！經濟困頓6年生5小孩挨轟
快訊／北部醫院遭爆醫師確診！急診室群聚　多名醫護隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北部醫院醫護染疫　侯友宜：新北週五將擴充428間防疫旅館

罷王投票倒數4天　8萬1940票同意票才過關

蔡英文參拜新北天后宮　侯友宜未同框：沒邀請我

議員被凍僵？高雄市議會臨時會人數不足險流會...10:34「解凍」

江啟臣出招　蔡英文應當面向克拉芙特表達「重返聯合國」

錢櫃員工把酒精誤當「額溫槍」　30歲帥里長雙眼灼傷喊告

從台北騎到屏東　國民黨反萊豬公投「全台大縱走」

美駐聯合國大使明訪台　蔡丁貴：台灣人民應拿美國國旗歡迎

提案「返還兩蔣時期遭沒收財產」　蔣萬安：我沒跟父親提過

提案「返還戒嚴不當沒收財產」為2022拆彈？　蔣萬安：對的事情就應堅持

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

北部醫院醫護染疫　侯友宜：新北週五將擴充428間防疫旅館

罷王投票倒數4天　8萬1940票同意票才過關

蔡英文參拜新北天后宮　侯友宜未同框：沒邀請我

議員被凍僵？高雄市議會臨時會人數不足險流會...10:34「解凍」

江啟臣出招　蔡英文應當面向克拉芙特表達「重返聯合國」

錢櫃員工把酒精誤當「額溫槍」　30歲帥里長雙眼灼傷喊告

從台北騎到屏東　國民黨反萊豬公投「全台大縱走」

美駐聯合國大使明訪台　蔡丁貴：台灣人民應拿美國國旗歡迎

提案「返還兩蔣時期遭沒收財產」　蔣萬安：我沒跟父親提過

提案「返還戒嚴不當沒收財產」為2022拆彈？　蔣萬安：對的事情就應堅持

Honda全新FIT新加坡一台要價200萬！台灣導入車型可望換裝新引擎

市場最大咖終結者降臨芝加哥！　白襪簽下美聯最佳後援

全球破9000萬人染疫！　世衛：2021年無望「群體免疫」達標

北部醫院醫護染疫　侯友宜：新北週五將擴充428間防疫旅館

男友送老爸威士忌！她一查「台幣16萬」嚇呆　行家暴動了：不只…

許銘傑去年協助陳禹勳調整　直言王溢正需要改變

樂天去年沒有首席　曾總：我深深感覺到自己不足

統一獅創隊元老鄭百勝罹癌過世享壽60歲　「百戰百勝」揚威國際

罷王投票倒數4天　8萬1940票同意票才過關

「3台百萬賓士車」199元開回家！全家「新春福袋」開箱　4款式一次看

政治熱門新聞

返還兩蔣時期遭沒收財產　蔣萬安提案還受害者公道

蔡英文親筆紙條保「護國神山」台積電

下一個行政院長是他？　蔡英文底下最得寵的官員

拜登內定CIA局長曾訪台　當面祝賀蔡英文

曾見美「卸任」大使！民進黨FB轟馬英九

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光

蘇貞昌同意暫緩「數位身分證」　資安無虞再推動

北部醫院傳醫師染疫撤病人？國內疫情現破洞？

顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

鍾沛君爆長輩不贊成公布病情　2個原因她坦然說明

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再綁架新竹人了

台美交流解禁！藍委8字曝蓬佩奧把戲

全球領袖唾棄川粉　藍營：蔡英文還要繼續親川普？

更多熱門

相關新聞

即／北部醫院爆群聚染疫！　「病人陸續撤出」

即／北部醫院爆群聚染疫！　「病人陸續撤出」

北部某醫院驚爆疑似有新冠肺炎院內群聚感染，院方立即採取措施進行採檢，雖然10多名醫護人員一採為陰性，但相關單位仍是不敢大意，高規格將有接觸史人員全數送進集中檢疫所隔離。此外，院方也緊急將病患陸續送出，目前詳細情況為何，中央流行疫情指揮中心將於今下午2時召開記者會統一對外說明。

亞馬遜爆疫情！網憂「台灣免運」成破口

亞馬遜爆疫情！網憂「台灣免運」成破口

國民黨反萊豬公投「全台大縱走」

國民黨反萊豬公投「全台大縱走」

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

河北單日+66！　廊坊安次區全員核酸檢測2次

河北單日+66！　廊坊安次區全員核酸檢測2次

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播民進黨國民黨鄭照新曾韋禎楊文嘉王時齊鄭師誠新冠肺炎萊豬台美關係

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

即／北部醫院爆群聚染疫！　「病人陸續撤出」

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面