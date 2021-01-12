雲端最前線／北部醫院傳醫師染疫撤病人？國內疫情現破洞？

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美國國務卿蓬佩奧於川普政府卸任前宣布，取消美台官方接觸限制，而美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）也將於13日訪問台灣、14日晉見總統蔡英文。對此，大陸官媒、國台辦及外交部陸續抨擊，敦促美方恪守一中原則。美國此舉，會對兩岸關係帶來哪些改變？《雲端最前線》12日邀請國民黨文傳會副主委鄭照新、資深媒體人曾韋禎、資深媒體人鄭師誠以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲美國國務卿蓬佩奧宣布取消美台官方接觸限制。（圖／路透）

蔡政府在1月4日推出「豬肉儀表板」，不過卻有人發現，食藥署網站上的「邊境查驗自動化管理系統」有5批美豬進口，但「豬肉儀表板」統計是今年尚無進口。雖然「豬肉儀表板」緊急更新，但已引發批評。國民黨主席江啟臣也怒轟，豬肉儀表板成為政府掩蓋資訊的「遮羞布」。萊豬進口風波不斷，政府該如何讓民眾吃得安心？

根據白宮官方網站，美國總統川普於美東時間11日晚間批准首都華盛頓特區（Washington DC）進入緊急狀態，且將持續1月24日，也就是拜登就職典禮之後。美國總統大選餘波不斷，會對全球政局造成哪些影響？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。