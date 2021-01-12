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連勝文傳接國民黨秘書長　侯友宜談黨內人事佈局給「9字箴言」

▲侯友宜出席三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程開工動土典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程開工動土典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨主席江啟臣任期將在8月屆滿，近期展開連任布局，據傳他有意將祕書長李乾龍升任副主席，智庫副董事長連勝文兼任祕書長，但連勝文辦公室表示他並沒有接任秘書長的計劃，協助黨的方式有很多，會依照既定的步驟持續協助黨的發展。對此，新北市長侯友宜12日表示，「創新、改變、接地氣、團結」才是最重要的。

黨內人士指出，國民黨暫訂7月24日改選黨主席、新設對美外交處理單位，江啟臣已展開人事徵詢，此佈局將於春節時明朗。對此，侯友宜上午出席三峽青年社宅動土典禮後受訪時說，江啟臣有他非常清楚的未來願景在規劃，只要國民黨能夠「創新、改變、接地氣、團結」，走在一起，做出人民有感的政策跟方向，為2千3百萬的中華民國國民努力，這才是最重要。

此外，總統蔡英文今天整日行程都在新北市，上午參拜三峽天后宮，下午前往民進黨新北市黨部進行會面，外界解讀綠營奪回2022的宣示意味濃厚。對此，侯友宜僅表示，現在離選舉還非常遠。

侯友宜說，自己的態度非常清楚，就以做事、再做事的精神，跟市民並肩在一起，期待總統到新北市來關心市政建設以及未來403萬的市民，如何在整個經濟生活、社會文化、教育上，給他們更多資源，這是中央跟地方合作，為403萬市民拚出的未來願景。

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