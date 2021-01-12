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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴香伶證實「惹怒柯文哲」　為民眾發聲質疑市府跨年決策太慢

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,立法委員賴香伶。（圖／記者李毓康攝）

▲立法委員賴香伶。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲2020年12月31日當天上午10時才對外公開，台北市跨年晚會照常舉辦，使同為民眾黨籍的立委賴香伶在廣播節目中質疑「決策太慢」。面對外傳柯文哲對賴香伶此話感到不滿，還在LINE群組中酸了4句話，對此，賴香伶證實，柯文哲確實有點意見，但後來大家就溝通好了，市府也有告知他們立委們決策資訊。

關於柯文哲在民眾黨立委LINE群組動怒一事，時間回到2020年12月31日，當時柯文哲於上午10時宣布，北市跨年照常舉辦，引起外界譁然。而賴香伶當天上午11時接受廣播節目《POP搶先爆》時，直言這個決策「就是太慢、太慢了！」

根據《鏡週刊》報導，柯文哲對賴香伶此話感到不滿，因此當天下午3時左右，在一個有賴香伶在內的立委LINE群組中連4嗆聲，認為黨團若對市府決策有意見，應該先詢問過市政府這邊的資訊再發言，接著又再度暗酸，「最基本的政治紀錄要有」、「有人認為他在醫療上比我還懂。」

針對柯文哲動怒一事，賴香伶12日接受訪問時表示，當天自己是11時受訪，而市府記者會則在10時左右召開，大家對訊息上面沒有互相溝通過，而她是基於要參與跨年晚會的一般民眾來做發言，沒有特別覺得市府決策是不是不好，或者是時間上有慢一點。

賴香伶也證實，當天柯文哲確實對她的發言有點意見，認為溝通與資訊上有落差，但後來「也還好啊！」大家溝通後，得知對方當時的決策資訊也很完整。

至於外傳柯文哲有意想辭掉黨主席，第一人選考慮給賴香伶，但卻因此事生變。賴香伶說，這個就是想太多了，此事只是訊息上沒有確認清楚，跟主席交棒完全沒關係，真的是想太多。

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