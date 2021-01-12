柯文哲贊助反萊豬公車「1元」　羅智強大讚：言而有信

▲柯文哲贊助羅智強反萊豬公車1元。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市議員羅智強12日提及，台北市長柯文哲「言而有信」，11日議會會期結束時，特別跑去找他，要贊助反萊豬公車1000元，但他堅稱「只要收1元」，因為「心意最重要」，最後與柯文哲盧了一會後，對方才同意1元提議。

「言而有信，給柯文哲一個讚！」羅智強12日於臉書表示，2020年他在台北市議會質詢時，有詢問柯文哲是否願意一起聯名出反萊豬公車，當時柯文哲允諾說可以贊助。到了11日台北市議會會期結束時，柯文哲特別跑去找他，說要「兌現諾言，贊助反萊豬公車」。

羅智強提及，柯文哲11日說要兌現承諾、贊助公車1000元，不過他堅持只收1元，「因為心意最重要」，所以雙方盧了一小陣子。

羅智強回憶道，自己堅稱「一塊錢代表一元復始，是吉利好采頭。」後來柯文哲也同意了這個提議，捐了1元，「柯文哲言而有信，我給他一個讚。」

其他人也看了這些新聞...

►美台接觸限制取消 羅致政：打開官方互動的各種可能

►陳以信：美國取消對台交往限制 我國六長可訪華府嗎？

►國民黨：支持推動對美交流 呼籲更具體提升雙邊關係

相關新聞...

►吳釗燮：感謝美方解除不必要的交流限制 強化兩國合作關係

►總統府：感謝美國解除交流限制 聲明充分反應堅實夥伴關係



►振興一下我們的美麗