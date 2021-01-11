柯文哲嗆中央：習慣性髮夾彎　害所有進口豬被妖魔化

▲柯文哲嗆中央，「誠實面對，找回信任」。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者黃巈禾／台北報導

含萊克多巴胺的美豬元旦起開放進口，豬肉儀表板上的美豬進口量截至7日仍掛零，但民眾爆料，查詢邊境查驗自動化管理系統，發現4日已有5批美國豬肉進口資料，總量超過108噸，卻沒顯示在豬肉儀表板，兩系統明顯不同調。對此，台北市長柯文哲11日批評，政府習慣性髮夾彎，害所有進口豬都被妖魔化。

「誠實面對，才能解決問題。」柯文哲在臉書表示，7天前，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮，大動作宣告豬肉儀表板上線，宣稱每天更新豬肉進口量供人民檢視，沒想到，儀表板連幾天掛零，民眾覺得怪，換 邊境查驗自動化管理系統再查，發現其實早有美豬及再製品進口，系統不同調。

柯文哲認為，台灣豬標章製造更嚴重問題，原本中央同意，民間業者有使用台灣豬就能申請，只要在切結書上加工，把「生產、販售豬肉及製品為國內飼養豬隻」加一個「多」字，變「多為國內飼養豬隻」就可以；沒想到被質疑後政策急轉彎，開始強力要求業者「只能賣」台灣豬，否則標章就要撤銷，政府習慣性髮夾彎，害所有進口豬都被妖魔化，民間業者苦不堪言。



柯文哲還說，多次向中央建議「源頭管理、明白標示」，就可以避免很多困擾，中央卻一意孤行，如今，中央政府的決策混亂，帶來社會更多的混亂，最終失去人民的信任，呼籲中央政府誠實面對問題，「源頭管理、明白標示」才能找回民眾的信任；而在台北，市府還是會盡力保障消費者「自由選擇的權利」，在賣場設有非萊專區，在專區中不會買到含有萊劑的豬肉，「這就是我們現在能做的」。