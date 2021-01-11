郭台銘手伸進民眾黨？　高虹安：絕無密謀翻黨

▲高虹安。（圖／記者陳煥丞攝）

記者黃巈禾／台北報導

民眾黨10日舉行中央委員和中評委的選舉投票。被視為立院黨團幹事長高虹安人馬的辦公室主任吳達偉、責任區里長江和樹都當選，引發外界質疑鴻海創辦人郭台銘將手伸進民眾黨。對此，高虹安強調，絕對沒有所謂的，郭台銘想要密謀來翻黨這種事情。

高虹安表示，黨代表大會選出第一屆中央委員，她的辦公室主任吳達偉和責任區里長江和樹都當選，這樣的結果，外界解讀她提名的人選成功獲得黨代表的支持，其實是吳達偉和江和樹個人的努力，吳達偉在新北板橋選區，從立委選舉就扎根經營，黨內知名度跟曝光度都相當高；而江和樹的部分，她在台中地方活動都呈現出，江和樹在黨代表的支持度跟滿意度都還蠻不錯，所以才能拿下第一高票的成績。

高虹安認為，黨代表大會選舉過程算蠻圓滿的，投票部分大家也尊重民主的程序，在這次中央委員和中評委選舉完成後，民眾黨會進入下一個不同的核心團體，一起協助黨主席柯文哲以及所有民眾黨委員在發展上更好。

對於高虹安是郭台銘的愛將，高虹安提名的人選又當選，郭台銘的手是否伸進民眾黨？高虹安回應，這真的是太多慮了，不知道為什麼在選前會有這樣的傳聞出來，她也多次跟大家澄清與否認，並沒有說因為黨代表的選舉，她底下的主任或者是責任區的里長有當選，並不會因為這樣子造成說，好像是郭台銘要來伸手到民眾黨。

高虹安重申，郭台銘推薦她到民眾黨擔任不分區委員時，就有特別提到，在民眾黨的工作就是盡量以民眾黨部分為主，要聽從柯文哲和黨團的指示，絕對沒有所謂的，郭台銘想要密謀來翻黨這種事情，這是絕對沒有。