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「豬肉儀表板」被抓包掛零後火速更新　民眾黨提醒蘇貞昌：這題會考

▲▼豬肉儀表板，台灣豬肉與進口豬肉每日統計。（圖／翻攝自食藥署）

▲豬肉儀表板，食藥署上午緊急更新台灣豬肉與進口豬肉每日統計。（圖／翻攝自食藥署）

記者徐政璿／台北報導

蔡政府今年元旦起開放萊豬進口，更在1月4日推出「豬肉儀表板」，不過卻有人發現，食藥署網站上的「邊境查驗自動化管理系統」有5批美豬進口，但「豬肉儀表板」統計是今年尚無進口。雖然稍早「豬肉儀表板」緊急更新，但已引來批評，民眾黨就質疑政府對得起當初人民給的信任嗎，並向行政院長蘇貞昌表示，「幫你畫重點，這題會考！」

民眾黨表示，在人民重重疑慮下，含有萊克多巴胺的美豬今年元旦起開放進口，政府推出豬肉儀表板，強調每天都會公布國產豬肉與進口豬肉數量，如今儀表板上的美豬進口量與實際情況爆出總額不符，加上各種台灣豬標章滿天飛，卻沒有一個有公信力，種種亂象都讓人民無所適從，不禁想問：我們到底還能相信誰？

民眾黨指出，行政院日前大秀豬肉儀表板，強調會跨部會合作，讓豬肉進口及有無萊劑等資訊公開透明呈現在人民面前，然而豬肉儀表板上路一周，截至8日，美國豬肉及其他可食部位進口量96.19噸，但從邊境查驗自動化管理系統來查詢，卻能發現在1月4日有5批美國進口的豬肉商品，總量超過108公噸，所謂跨部會的系統竟不同調，雖然食藥署承諾會改進系統使3個官署的資訊同步，但仍引發民眾疑慮。

對於萊豬種種問題，民眾黨抨擊，傲慢的執政黨在配套措施不足的情況下強渡關山，力推的台灣豬標章更是亂象百出，先是要求業務與豬肉無關的局處跨界輔導店家完成認證，到畜產會無視業者主動表明店內有使用進口豬，執意核發標章，最後卻又以業者不符規定撤銷，業者大喊冤枉的同時，更凸顯出台灣豬標章只求核發數量「衝衝衝」，實際上卻標準不一，毫無公信力。

民眾黨也指，人民對萊豬的疑慮在於「含不含萊劑」而非「從哪裡進口」，政府標示產地的做法完全不能化解人民疑慮，即使豬肉進口時被驗出萊劑，也會因為市場端僅標示產地，含有萊劑的豬肉仍舊有可能被你我吃下肚，更別說此舉是「一竿子打翻一船肉」，人民聞進口豬色變，無端波及不含萊劑的進口豬肉。

最後，民眾黨表示，從不顧民意強行開放萊豬，到如今種種配套措施全都失能，號稱會做事的政府卻搞得人心惶惶，「民以食為天」，若連食安問題都沒個保證，這樣的政府對得起當初人民給的信任嗎？

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