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柯文哲提5名中央委員+中評委上2席　蔡壁如：可能他太晚提出來

▲▼民眾黨對於本次臨時會民眾黨團態度回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨對於本次臨時會民眾黨團態度回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨在10日舉辦中央委員及評議委員選舉，結果顯示，被視為較親近立委高虹安的「z9」吳達偉、台中里長江和樹皆當選，然而外界認為偏向立委蔡壁如系統的人，僅只有鞏勤文當選，而民眾黨主席柯文哲共推5人，上了2人，沒有全部當選也備受外界熱議。對此，蔡壁如表示，她不認為柯文哲威信會下降，可能只是柯文哲太晚提出來，不然大家還是會愛戴。

民眾黨立院黨團11日上午在立院議場前召開記者會，關於外界認為偏向立委蔡壁如系統的人，僅只有1人當選中央委員，蔡壁如表示，不能這樣講，所有黨代表出來選中央委員都是代表民眾黨，這樣選出來的結果，是一個多樣化，且代表各種不同團體，相信在他們的中央委員會裡，可以發揮不同聲音，這樣多元文化也很符合民眾黨調性。

▲▼民眾黨對於本次臨時會民眾黨團態度回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

關於柯文哲共提名3名中央委員、2名中評委，結果只有林富男、蔡炳坤2人當選，且提名的2名中評委皆落選，使外界質疑柯文哲威信會不會下降？蔡壁如回應，「我個人認為是不會啦！因為主席可能太晚提出來，而且沒介紹給大家知道，可能下次要早點提出來讓大家知道，因為大家還是會擁戴主席支持的人選。」

立委高虹安受訪時則說，10日黨代表大會選出的中央委員中，她的辦公室主任「Z9」吳達偉和責任區選區的里長江和樹當選，後者甚至拿下第一高票，可能外界會解讀出她提名的人選蠻成功的，有獲得黨代表支持，但其實這些都在於他們的努力。

高虹安指出，例如吳達偉在新北板橋選區，過去在立委選舉時就扎根經營，其黨內曝光與知名度相當高；而江和樹部分，她在台中一些活動上，也是呈現出對方在黨代表的支持度與滿意度滿不錯，才能達到第一高票成績。此次選舉投票過程算滿圓滿的，都有遵守民主程序，此次中央委員與中評委選舉完成後，「我想民眾黨會進入下一個不同的核心團隊，讓不同合議制部分發揮更好。」

由於高虹安為鴻海集團創辦人郭台銘的愛將，部分人質疑是否郭台銘的手伸入民眾黨？高虹安回應，「我覺得這真的是太多慮了！我也不知道為什麼選前會有此傳聞出來。」自己也多次澄清跟否認，並沒有說因為黨代表選舉，導致郭台銘伸手到台灣民眾黨，郭台銘推薦她到民眾黨擔任不分區委員時，就有提及盡量以民眾黨為主，也要聽從柯文哲、黨團指示，「所以我想絕對沒有郭台銘想密謀翻黨這事情。」

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