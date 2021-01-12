騎車連署反萊豬卻在總統府前「落鍊」　羅智強：蔡英文怨念超級強

▲羅智強騎自行車到總統府前時「落鍊」。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨12日啟程「公投連署，縱騎台灣」活動，以騎自行車方方式環島，號召民眾連署「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案。不過，參與活動的國民黨革實院長羅智強稍早前往新北樹林途中，剛好在總統府塔樓前「落鍊」，讓他開玩笑直呼，看起來總統蔡英文對反萊豬公投的「怨念」真的超級強。

羅智強12日中午在臉書指出，反萊豬，騎經總統府，結果他竟然在總統府塔樓，也就是蔡英文辦公室的正前方「落鍊」了，他忍不住笑了出來，直呼也太誇張了吧，看起來，蔡英文對反萊豬公投的「怨念」真的超級強。

羅智強的小編則笑著表示，「難道這就是傳說中國家機器的力量？」

羅智強也向蔡英文喊話，「蔡英文，牛豬分離是妳的承諾，我只是帶著你的承諾走全台，妳應該謝謝我，別忘了，曾經說開放萊豬進入台灣，總統就下台的是陳其邁，所以真的有怨念的話，蔡英文該詛咒的是陳其邁，不是羅智強啦！」

對於「公投連署，縱騎台灣」活動，羅智強說明，這次「還我公投」、「反萊豬」兩項公投連署的目標份數非常龐大的，為讓各地方能踴躍參與並宣傳公投連署事項，他這3天展開縱行台北的步行活動，在台北各捷運站進行街頭演講；今天開始則以騎自行車方式，從北部的台北騎到南部的屏東，沿途在不同街口、連署點舉辦活動，號召全台灣民眾站出來公投連署，屏東之後以搭車方式至台東、花蓮、宜蘭、基隆等地，為全島的宣揚公投連署而努力。

另外，除羅智強參與「公投連署，縱騎台灣」活動外，還有國民黨國際部副主任何志勇

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