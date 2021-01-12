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從台北騎到屏東　國民黨反萊豬公投「全台大縱走」

▲▼國民黨主席江啟臣騎腳踏車號召反萊豬公投連署，台北市議員羅智強幫忙替他加油打氣。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨主席江啟臣騎自行車號召公投連署。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

在蔡政府主導下，含萊克多巴胺的美豬1月1日正式開放進口。國民黨主席江啟臣今（12）日上午參加「公投連署，縱騎台灣」的啟程活動，為即將騎自行車從台北到屏東的革實院長羅智強、國際部副主任何志勇鼓勵，他呼籲台灣人民能真正站出來，用自己的公投選票做出自己的決定。

江啟臣表示，騎自行車縱行台灣的目的是為了衝「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的連署份數，雖然上週末的連署成績不錯，但距離達標份數還有一段距離，因此羅智強院長策劃了這次活動。

江啟臣說，民進黨政府在立法院多數暴力通過行政命令，過程中的審查討論變成只是過水；此外，去年底行政院召開記者會罷凌地方，宣稱各縣市的自治條例違憲，還警告若基層公務人員違反中央命令，可能會受到懲戒，這根本是公然的威脅。在此狀況下，人民的選擇只剩下一途，就是自己來做決定。

「民進黨選前講民主，選後民進黨作主」，江啟臣指出，連行政院長蘇貞昌院長承諾提供的豬肉儀表板，呈現的數據居然是錯誤的、沒有立即更新的，人民還能相信政府嗎？市場上販售豬肉的攤商都貼上台灣豬標章，但這樣的標章公信力何在？人民是存有質疑的。

江啟臣強調，人民對台灣豬標章的質疑，就等同是對政府公信力的質疑；當人民無法信任政府的時候，這個政府講什麼都是多餘的，此時人民只能選擇相信自己。

羅智強說明，這次兩項公投連署的目標份數非常龐大的，為讓各地方能踴躍參與並宣傳公投連署事項，他這3天展開縱行台北的步行活動，在台北各捷運站進行街頭演講；今天開始則以騎自行車方式，從北部的台北騎到南部的屏東，沿途在不同街口、連署點舉辦活動，號召全台灣民眾站出來公投連署，屏東之後以搭車方式至台東、花蓮、宜蘭、基隆等地，為全島的宣揚公投連署而努力。

何志勇指出，美國前總統小布希曾說過「台灣不僅是亞洲，也是世界民主燈塔」，但蔡政府執政後卻試圖限縮台灣行使直接民權的權力；本次號召公投連署不僅是努力讓民進黨政府看到台灣民意，也要讓國際社會看到台灣人民的決心，相信台灣民意一定能再次成功展現，讓蔡政府修改錯誤的決定。

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