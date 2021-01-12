江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈：變蔡政府掩蓋資訊的遮羞布？

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡政府今年元旦起開放萊豬進口，更在1月4日推出「豬肉儀表板」，不過卻有人發現，食藥署網站上的「邊境查驗自動化管理系統」有5批美豬進口，但「豬肉儀表板」統計是今年尚無進口。雖然「豬肉儀表板」緊急更新，但已引發批評。國民黨主席江啟臣就砲轟，豬肉儀表板反變成政府的掩蓋資訊的「遮羞布」，拒吃萊豬只剩全民公投能阻擋。

江啟臣表示，行政院日前規劃「豬肉儀表板」公布進口豬肉數量，今日媒體揭發「豬肉儀表板」資訊錯誤，自元旦以來已經進口300公噸，而儀表板卻仍然掛零。

江啟臣指出，民進黨政府開放前主張「產地標示」讓民眾自由選擇，但從1月至今，接連被民眾發現產地標示錯誤，產地標示不是萊豬標示，已經無法讓民眾自由選擇，現在開放進口後連產地標示都做不到，產地標示的政策已經失守。

江啟臣認為，豬肉儀表板的功能就是要讓「資訊透明」，但從1月4日已經開始有進口肉品入關，卻直到1月11日仍未更新，豬肉儀表板不但喪失原本的功能，更讓信任政府的民眾接收到錯假資訊，豬肉儀表板反變成政府的掩蓋資訊的「遮羞布」。

「蔡政府規劃的配套措施接連失守！」江啟臣表示，政府靠不住，只能靠自己，國民黨已經發起反萊豬公投，一起努力讓公投成案，在今年8月28日用選票，守護食安。