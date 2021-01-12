「豬肉儀表板」出包　張麗善：政府不該帶頭說謊、作假

▲「豬肉儀表板」出包，張麗善批評政府不該帶頭說謊、作假。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

因應萊豬進口，政府設置「豬肉儀表板」公布豬肉進口相關數據，卻被抓包與食藥署的邊境查驗系統數據有出入。對此，雲林縣長張麗善12日受訪時痛批，政府應告訴人民到底進口多少萊豬，讓人民做選擇，而不是帶頭說謊、作假。

張麗善12日赴立法院與立委林文瑞推廣雲林縣茂谷柑，針對萊豬開放進口，張麗善受訪時表示，雲林是養豬大縣，很多豬農本身都反對進口萊豬，擔心會衝擊未來生計，而一般消費者也為了保護下一代、長者避免吃到萊豬，危害身體健康，目前正極力連署反萊豬公投，表達對於中央一意孤行的不滿。

而行政院因應萊豬進口設置「豬肉儀表板」，卻遭爆與衛福部食藥署「邊境查驗自動化管理系統」的資訊不同，1月4日當天有108頓美豬進口，儀表板數據卻掛零，遭民眾質疑資訊不透明，食藥署則緊急澄清，「系統有時間差，會盡速改進。」

對此，張麗善痛批中央一再說謊、作假，她強調，中央政府應該以嚴謹態度，向人民表達到底進口了多少萊豬，讓鄉親明確了解要怎麼選擇豬肉，中央不能帶頭說謊、帶頭做假，一定要嚴謹抽查。

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