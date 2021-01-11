吳釗燮：台美關係已是全球合作夥伴　接下來會不斷提升

記者陶本和／台北報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10日宣布，解除台美交流限制聲明。外交部長吳釗燮11日受訪時表示，這對台美關係提升是一件大事，台美關係已經是全球合作的夥伴，外交部不會鬆懈，會進一步提升台美關係，「台美互信不斷提升，是因為台灣採取務實和負責對外政策」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



美國川普政府卸任剩下不到11天，國務院於美東時間9日宣布，取消內部對台交往的自我限制（Self-imposed restrictions）。

對此，吳釗燮表示，這對台美關係提升是一件大事，外交部對美國作法表示誠摯歡迎跟感謝，對於長期推動台美交往限制可以放鬆或解禁的國會議員，他也要表達高度感謝之意。

吳釗燮也坦言，這事情已經推動一陣子了，台灣跟美國互信不斷提升，因為台灣採取務實和負責對外政策，接下來還會用相同作法不斷提升台美關係。

吳釗燮強調，台灣跟美國共享自由民主人權普世價值，台美之間就國際上各項議題合作，已經是全球合作夥伴，外交部不會鬆懈，會進一步提升關係。

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