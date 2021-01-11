克拉芙特14日拜會蔡英文　美駐聯合國大使訪台討論主題曝光

▲外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）13日即將訪問台灣，外交部長吳釗燮11日受訪時表示，她14日將晉見總統蔡英文，也會在外交學院進行公開演講，訪問主題是討論如何促進台灣參與國際組織。

吳釗燮表示，就在後天的13日，美國現任駐聯合國大使克拉芙特就要訪問台灣，克拉芙特14日會入總統府晉見總統蔡英文，也會跟他在外交部有一場會談。此外，克拉芙特也會在外交學院發表公開演講。

吳釗燮說，克拉芙特來台灣訪問主題是要討論如何促進國際組織參與，這對台灣是重要事情，這是現任大使到台灣，這是第一位，希望台美關係從這基礎上可以往前推進，這是台美關係非常良好的象徵。

吳釗燮強調，台美關係已經進展到全球的夥伴關係，外交部不會鬆懈，希望持續促進，這是他想要看到的。

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