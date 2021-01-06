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民進黨：黨駐美代表處僅2人　增聘吳釗燮獨子吳迪接副主任

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 外交國防組 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨駐美辦公室6日指出，外交部長吳釗燮的獨子吳迪接任黨部駐美辦公室副主任。對此，民進黨國際部副主任謝佩芬稍早表示，現階段黨駐美代表處僅有2人，人力不足而依需求增聘人力。

謝佩芬表示，長期以來，民進黨相當重視對美關係，國際部會與各國駐台使節進行各項交流，如定期的拜會、舉辦外交使節政策說明會等，也透過民進黨駐美代表處，與美國行政部門、國會議員、智庫學者等各界保持密切聯繫，即使是在疫情期間不曾間斷。

謝佩芬說，現階段民進黨駐美代表處僅有兩人，人力有所不足；因此，該處依需求增聘新的人員加入，此職務為民進黨黨內幹部，並非公職人員。

黨駐美代表處增聘外長吳釗燮的兒子吳迪出任副主任一職。吳迪2014年畢業於台大社會系，2018年取得喬治城大學（Georgetown University）外交學碩士學位，主修全球政治與國防，過去曾擔任台灣人公共事務會（FAPA）政策研究員，與參議院辦公室合作促進美台關係。

謝佩芬表示，總統蔡英文上任以來，鼓勵年輕人能積極參與黨務工作，黨務工作除了文宣、組織等，亦包含政黨外交的推動。民進黨作為執政黨，極力推動外交工作，非常鼓勵有志於為台灣發聲的年輕人才加入民進黨，使其有機會參與政黨外交的實務工作。

謝佩芬指出，舉例而言，國際部在去年寒假針對在台外籍生推出的「台灣多元文化冬令營」，就是民進黨長期推動的政黨外交工作之一。

謝佩芬表示，政黨外交是協助國家拓展外交重要的一環，也因民進黨重視年輕外交人才的培養，所以長期以來，民進黨國際部和黨駐美代表處聘任很多優秀年輕人，透過年輕人所展現的活力與創意，讓台美雙方能更為認識彼此，拉近關係。

謝佩芬表示，在蔡英文領導下，民進黨也全力做好政黨外交工作，協助行政部門推動對外工作。目前台美之間可以達到史上最好的關係，相信世人有目共睹。

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