吳釗燮：新版護照「放大TAIWAN」在世界通行不會有問題

記者陶本和／台北報導

外交部11日發行新版晶片護照，封面放大「Taiwan」字樣，並將「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，以提升台灣辨識度。外交部長吳釗燮稍早抵達領務局視察時表示，已經周知世界各國、國際航空協會、各家航空公司，新版護照在世界通行不會有問題。

▲外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）



吳釗燮11日上午特別前往領務局視察第一天的新版護照申請狀況，他表示，非常高興很多朋友對發行護照感到高度興趣，剛看到新版護照樣本，這次新版護照除了保留原來護照元素之外，也放大台灣，讓台灣辨識度更高。

吳釗燮說，外交部已經周知各國，通知國際航空協會，協助通知各家航空公司，新版護照在世界通行不會有問題。

他也呼籲，護照快要到期的國人，或是想要申請新護照，就趕快到領務局辦理，即使大家舊的護照沒有到期，還是可以申辦。

外交部表示，民眾本來的護照不論效期還有多久，都可以申請換發新護照，如果不換也沒有關係，可以繼續使用至效期截止日。費用上，新版護照維持每本1300元，未滿14歲孩童每本900元，申請流程上也沒有改變。

外交部為了吸引民眾前往換照，只要在申請送件首日前往，即可獲得「招財進寶創意春聯」與「出入平安行李吊牌」好禮二選一。至於今天拔得頭籌的，則是一位凌晨3點就在領務局外排隊的陳先生，他6點半左右進入領務局，成為第一位完成申請送件者。

▼外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）

