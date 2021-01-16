罷免王浩宇成功！支持者聚總部放鞭炮慶祝…嗨喊：光榮中壢

記者沈繼昌、楊淑媛、陳凱力、陳羿妏／桃園報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今（16日）正式投票，下午4時結束投票後，開票近2小時，下午5時52分同意票數達8萬2653票，突破門檻8萬1940張同意罷免票，正式宣告罷免成功，而王浩宇成了六都首位遭罷免的市議員。支持者聚集總部現場，大喊「王浩宇下台」、「光榮中壢」，更施放鞭炮慶祝，現場氣氛嗨翻！另外，罷王總部執行長邱仁德也表示，明（17日）下午1時會出發展開車隊謝票活動。

▲▼罷免王浩宇總部現場，支持者激動大喊下台 。（圖／記者林敬旻攝）





罷王行動發起人唐平榮稍早於開票過程，原表示心情相當緊張，不過，得知罷免成功後，他激動表示「我非常感謝8個月以來，團隊不分黨派、性別、職業，一直支持罷王，尤其第二階段60天非常困難，但我們達成，創造中壢歷史，台灣歷史，中壢人站起來了！」

▲▼支持者放鞭炮慶祝。（圖／記者林敬旻攝）

唐平榮也說，「這榮耀屬於全台人民，因為我們能用罷免公權力，來下架一個造謠抹黑製造對立、不適合的議員，相信未來的政治人物都能對得起台灣選民，我爸爸在長庚急診室，還在等待病房，我要跟我爸爸說，你兒子做到了，兒子沒有辜負期望，為了中壢鄉親，為了下一代，我們做到了，我們期待一個新的中壢、新的台灣。」

唐平榮指出，「王浩宇還年輕，基本上不是要扼殺他的政治生命，而是要給他上重要的一課，他當初選上議員，我也是很興奮，一個年輕人可以以新的競選狀態當選很棒，但經過6年走鐘了，希望王浩宇能保持初心，不要再造謠抹黑，因為台灣社會缺乏的是正向的力量。」



▲罷王行動發起人唐平榮發表感言。（圖／記者林敬旻攝）

罷王總部執行長信義里里長邱仁德表示，「感謝上帝，這場仗我們打完了，王浩宇曾使用褻瀆聖靈的照片，因為選舉被弄去調查局2次，他過去種種惡行大家都很清楚，而這次罷免戰能成功，歸功平榮，他從前年3月開始預備粉專，很高興看到這個粉專成立，6月開始打第一階段，我原先沒要加入，大家都比我還拼，是最棒的團隊，團隊沒選舉經驗，只有我選過里長，一個里長去打議員，就是感謝上帝給我力量。」

邱仁德提到，「今天早上看到天氣，就覺得沒雨的中壢特別溫暖，這場仗是老天的幫忙，國民黨給予很大幫助，感謝時代力量，感謝綠黨選民支持，非常感謝前輩，所有的仗、勝利成果都在今天展現出來，就是要讓王浩宇知道，你應該貼近民意，人民是你的老闆，過去大家都說王浩宇有粉專，可以帶風向，而我們就在第一時間把他的風向打掉，他在網路起家，我們就在網路把他打回，我們非常感謝很多人，大家都給予極大鼓勵，明（17日）下午1時會出發展開車隊謝票活動。」

▲▼罷免王浩宇成功，執行長信義里里長邱仁德接受支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）