LIVE／王浩宇罷免案開票　門檻「8萬1940票」！服務處今深鎖神隱

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市議員王浩宇罷免案今（16日）投票，中壢區一早豔陽高照，氣溫約18度上下，投票所一早湧入排隊民眾等候投票；桃園市選委會日前公布第七選區（中壢區）選舉人數共32萬7758人，依規定須有25%人口投下罷免同意票、且要超過不同意罷免票數方能過關，換算下來若要成功，門檻須達8萬1940張同意罷免票。王浩宇罷免案投票時間自今上午8時至下午4時為止隨即開票，預估結果將於晚間6時出爐，並於22日公告最後罷免結果，《ETtoday新聞雲》將全程直播為您掌握。

▲桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票，一早就有民眾前往投票所排隊。（圖／記者沈繼昌攝）

王浩宇曾為台灣綠黨第19屆共同召集人，2020年2月後加入民進黨，同時也是臉書粉絲團「我是中壢人」創辦人，每日流量達百萬人次，在網路上擁有極高聲量，但高聲量、高曝光同時也帶來諸多爭議；2020年6月高雄市長韓國瑜罷免案通過後，高雄市前議長許崑源墜樓輕生，王浩宇還在臉書上PO文「力挺韓國瑜」，因此遭到網友撻伐、灌爆臉書。除此之外，王浩宇還有諸多發言爭議，因此引發民眾發起罷免案，並獲得3萬3362人連署成案。

王浩宇2018年投入桃園市議員選舉，在中壢選區以1萬6292票拿下該區第三高票，當選市議員，但如今罷王成功門檻須達8萬1940張同意票，是當初當選得票數的5倍之多；若王浩宇罷免案能同過，王將成為六都首位遭罷免的市議員，更是中壢當地百年來「首罷」，因此最終結果如何，引起外界高度關注。

▼王浩宇服務處今大門深鎖。（圖／記者沈繼昌攝）

▼桃園市議員王浩宇。（圖／資料照）