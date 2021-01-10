畸戀小34歲羅莉！摩鐵開房嘿咻　國小教練借錢賠300萬遭判5年

國小網球男教練愛慕小34歲女童，帶她到學校器材室及摩鐵猥褻性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者李忠憲／台中報導

台中某國小網球社團男教練阿威（化名）已結婚生子，竟愛上小他34歲的國小女童小雨（化名），起先利用權勢在學校器材室猥褻，後帶到汽車旅館開房間還進一步性侵，前後共16次。小雨從不願意變成對阿威愛慕，卻因阿威糾纏不清，才讓事件曝光。台中高分院審結，因阿威坦認犯行且賠償300萬，判他5年徒刑。

判決書指出，現年49歲男子阿威是台中某國小社團網球教練，已婚有2名小孩。他偶爾會當代課體育老師，在2017年認識小他34歲，就讀國小五年級的女學生小雨。阿威不知善盡為人師責任及謹守師生分際，兩人先互加LINE，阿威自許「教練爸爸」，並稱小雨是「寶貝女兒」。下學期某日某時，他在學校網球器材室內隔著小雨的衣褲，撫摸她胸部下體。小雨因為阿威是教練，擔心日後在校處境而沒有聲張。

食髓知味的阿威，同年直到年底也就是小雨升小六上學期期間，前後3次都在網球器材室內摸她胸部、下體。小雨依然顧慮阿威平時對她呵護照顧，如果拒絕怕他會生氣，而任他為所欲為。

阿威也趁小雨升小六的暑假，8月21日上午開車載她到台中某家汽車旅館開房間，要求小雨一同脫光光泡澡後，在床上再摸她的胸部和下體。之後每隔一周或一個月，阿威就開車載小雨到汽車旅館開房間，脫光她衣物後，共4次性侵得逞。然而小雨仍認為，如果拒絕阿威怕他會生氣，而沒有聲張。

由於阿威2018年仍持續關愛小雨，小雨也已習慣跟阿威分享心事，進而轉為愛慕。接著同年1月開始，又分別在網球器材室猥褻小雨胸部下體，甚至讓小雨幫他口交，還帶去汽車旅館發生性行為，不到2個月就發生7次，最後一次更是在西洋情人節中午，到汽車旅館開房間。

期間，小雨父母、導師與阿威的妻子都發現阿威對小雨的照顧已超過一般師生，阿威妻更因此嚴重吃醋。其母親經與老師談過後，決定等小雨上國中後，就讓他們兩不要再見面。豈知，阿威在小雨畢業後仍瘋狂騷擾她，甚至嗆說「如果在她生日沒有跟我講清楚會採取行動」。小雨因壓力過大，數度割腕輕生，最後終於透過LINE，跟親姊姊坦承與阿威的不倫戀，整個事件才因此曝光。阿威只能坦認，遭依法送辦。

阿威辯護律師在庭上說，他因本案丟失教職而失業很久，也去借錢貸款，賠償300萬元給小雨家屬，並已給付完畢，也保證不會再接觸被害人。阿威因本案罹患嚴重憂鬱症也輕生過，婚姻也岌岌可危，請求法官給予減刑。

台中高分院審酌，阿威行為時年逾不惑，小雨遭侵害時僅為11、12歲的兒童及少年，身為網球教練竟利用年幼可欺及對師長信賴，而猥褻性交，惑亂小雨對男女正常交往觀念，導致她身心受創，影響被害人身心健康發展非輕。而小雨及家屬也認為，阿威造成傷害太大，希望不得再有騷擾接觸、路上堵她及散布照片影片等行為，讓被害人免於害怕被報復。

阿威因猥褻性侵高達16次，各別論罰，但已坦認犯行並達成和解等，依《刑法》第227條第1項、第2項對於未滿14歲之女子為性交及猥褻行為罪，合併應執行5年徒刑。全案可上訴。

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