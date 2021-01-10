人妻國考日激戰鮮肉扯「讀書」　狠小王竟將人夫撞成腦震盪

▲人妻國考日上摩鐵激戰小鮮肉，遭逮後竟扯是「去看書」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

在縣府擔任約僱人員的張姓人妻，2017年間與小自己9歲的許姓男子在一次國家考試結束後，一起開車進入桃園某摩鐵激戰。頭頂綠炸的張夫知情當下，速衝至現場堵人，未料，卻遭小王開車衝撞，因此受有腦震盪。桃園地院一審判偷吃2人須賠償張夫50萬元，案經上訴；二審高院審理時，張女堅稱雙方沒有性交，是男生自己手淫，但法官仍不採信她說詞，審結維持原判。全案定讞。

33歲張女與24歲許男皆於公家單位上班，2人2017年7月9日在國家考試的考場相遇後，許男便以要接送張女回家為由，邀她一同上車返程，沒想到車開著開著便滑進摩鐵，2人還在裡頭發生性行為。

張夫一得知妻子外遇消息，迅速趕抵摩鐵準備抓姦！沒想到同日晚間9點許，小王欲離開摩鐵之際，抬頭一見張夫站在前方，竟踩下油門向前衝，致站在摩鐵車道出口處的張夫遭撞，除頸部、背部、四肢多處擦挫傷外，另還受有腦震盪。

事後，張夫氣得向許男及妻子提告侵害配偶權及傷害。法庭上許男辯稱，當天相約去摩鐵是為了看書準備隔天考試，他們在房內並沒有發生關係；至於開車衝撞，是因當天天色昏暗，他繳交房卡給櫃檯後，順勢將腳剎車放開所致，並無故意之意。

一審桃園地院審理時，法官勘驗員警當天在摩鐵房內搜出的保險套及衛生紙，認定2人偷吃屬實，審結判他們需連帶賠償張夫50萬元；另許男還需再支付張夫醫藥費及精神慰撫金10萬4912元。

案經上訴，張女二審時辯稱，摩鐵房間很大，她根本無法控管許男行為，且就算許男有射精，也不代表2人在房內有身體接觸及愛戀情形，堅稱彼此沒有性交，並表示希望賠償金可以降低。

不過高院二審時發現，警方扣案的衛生紙上經採樣，不僅檢出許男精子細胞，同一處還驗出現女性DNA，就此認定許男在摩鐵內並非單獨射精，故審結維持原判，不過許男另需支付的醫療費有稍微減少，改為10萬元。全案定讞。

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