台灣堅達對決德國戰神！600萬賓士G CAR慘遭撞翻　維修費破百萬

記者李忠憲、游瓊華／台中報導

賓士「越野戰神」G CAR對上三菱堅達貨車結局竟是G輸了！網路轉傳車禍照片，發現白色賓士G CAR跟貨車車禍，貨車雖然車頭撞爛，但G CAR卻側翻在路上，讓網友直呼戰神竟人輸給貨車！原來，兩車在無號誌路口會車時，似乎都沒減速直接撞上，所幸只有貨車駕駛受輕傷，肇事原因有待警方釐清。

▲賓士G CAR越野車路口撞上貨車後翻車，維修費破百萬。（圖／民眾提供）

今天上午10點左右，41歲陳姓女子開著白色賓士G-CLASS 越野車，從位於潭子區的加工出口區台中園區第三出入口要出來，走勝利路往雅潭路一段路口。行經南門街路口時，50歲李姓男子開著再有水管等工程用具的藍色三菱堅達貨車，從南門街駛來，兩車在路口發生碰撞。G CAR撞上貨車左前方後，整車往左側翻，貨車則立刻停下。

▲▼賓士G CAR撞上貨車後整個往左側翻。（圖／民眾提供）

警消獲報後立刻趕到現場，發現陳女未受傷，李男左手受到輕傷，立刻通報消防隊將人送醫治療，雙方經酒測排除酒駕。

警方經採證並調閱現場監視器畫面，發現兩車到路口疑似都沒減速，但現場沒有交通號誌，肇事原因有待釐清。據了解，該車懸掛的是公司車牌，研判陳女應該是公司老闆或是老闆娘，但警方表示，沒有這方面訊息。

汽車達人表示，G CAR新車價格從580多萬元起跳，依該車車損程度來看，維修費初估要150萬元跑不掉。

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