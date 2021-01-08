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社會 社會焦點 保障人權

空手道狼教練接送時亂摸少女　2年後又藉口特訓竟揉胸親嘴

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲徐姓教練對少女伸出鹹豬手，二審加重改判。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市徐姓空手道教練，2015年間教導當時年僅10歲的女學員小昭（化名）時，就趁機撫摸胸部與下體，小昭告知外婆，外婆就親自接送小昭到道館。沒想到2年半後小昭更是亭亭玉立時，徐男再度伸出狼爪，藉口要特訓為由，再度對小昭撫摸胸部、下體，還親吻嘴巴。一審將徐男判刑4年，案經上訴，高院二審更加重改判4年6月。可上訴。

判決指出，小昭就讀國小三年級時，在徐男開設的空手道館學習，當時經過小昭外婆同意，由徐男騎機車載送小昭到外婆工作處。但某次載送時，徐男竟不顧小昭閃躲，強行以左手隔著衣物撫摸站在坐墊前方腳踏板處的小昭胸部、下體，接連2次得手。小昭告知外婆，外婆就決定自行騎車接送小昭。

過了2年半後，小昭已經是國小六年級的女孩，畢業前要參加大型比賽。徐男藉口要幫小昭特訓，就到外婆工作地隔壁之騎樓走廊，私下幫小昭特訓。並在單獨指導動作過程中，不顧小昭之掙脫及拒絕，強行伸手隔著衣物撫摸胸部、下體及親嘴，總計對小昭強制猥褻共4次。學校班導師發現小昭有異，經詢問後才發現小昭被侵犯，緊急通報校方處理，全案才因此爆發。徐男被檢方依照多個「加重強制猥褻罪」提起公訴。

法院審理時，徐男坦承不諱，一審法院認為他為小昭之空手道教練，竟為滿足一己淫慾，不知尊重小昭身體自主權與性自主意願，違反小昭之意願對其為強制猥褻行為，造成小昭身心受創甚鉅，亦對其日後身心發展造成無可磨滅之陰影，因此判刑4年。

案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定徐男共犯下6次加重強制猥褻行為，考量他身為小昭之空手道教練，枉顧學生及家長之信任，竟利用騎機車接送及單獨指導之機會，先後多次實行強制猥褻犯行，惡性不輕，且對小昭身心發展造成無可磨滅之傷害，影響至深且遠，不容輕縱，因此二審撤銷一審判決，改加重判刑4年6月。可上訴。

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