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社會 社會焦點 保障人權

攝影師誘「替身女模」穿性感「測光」　命一件件脫再「專業喬奶」

女人,女性,陰道,性感,下體（圖／達志／示意圖）

▲攝影師假藉拍攝寫真本需替身模特兒進行測光名義，邀約小模合作竟帶到旅館猥褻。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名攝影師阿亮（化名）透過LINE軟體傳訊給小花（化名），想拍攝寫真本但需要替身摩特兒進行測光，邀約小花合作並到旅店見面。未料拍攝過程阿亮竟要求小花換上性感內衣再請她漸漸褪去身上衣服，甚至假借喬POSE掐揉小花胸部，事後小花憤怒報警，台北地檢署日前偵結依妨害性自主將他起訴。

小花面容姣好身材相當火辣，去年5月17日看到攝影師阿亮以通訊軟體LINE邀約工作，並表示這次拍寫真集需要替身模特兒並進行測光，小花聽到工作邀請相當開心不疑有他立即答應。5月24日2人相約在捷運大安公園站，阿亮以言語哄騙表示需要到室內空間拍攝，小花並跟著他一起到大安區路上的旅店。

豈料進房後，阿亮叫小花穿上他準備的性感內衣，又以需要測試光線、姿勢與機器為由，要求小花將身上內衣脫掉，進而拍攝小花幾乎全裸且足以引起他人性慾的猥褻照片。不僅如此他甚至將單眼相機放下假借喬POSE以手撫摸胸部抓掐捏乳頭數秒，事後小花又氣又難過跑去報警。

檢察官認為阿亮假借工作騙取小花信任進而產生猥褻之念頭，且小花甚至有抗拒但他仍不罷手，偵結全案依妨害性自主將他起訴。

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