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送小孩學跆拳道…寵妻警夫綠炸！老婆激戰「24歲鮮肉教練」吞避孕藥

▲▼跆拳道。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警夫送2小孩學跆拳道，妻卻與24歲鮮肉教練搞外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名擔任警察的人夫，平日相當寵愛妻子，不料，他卻發現妻子2018年起竟與2名子女的24歲跆拳道教練大搞婚外情，還曾夜宿外縣市酒店激戰，令他大受打擊，決定向小王提告求償。日前二審判決出爐！

40多歲的人夫主張，2016年間他與妻子將2名子女送到跆拳道館學習，孰料，妻子卻出軌24歲的跆拳道教練，2人不僅到新北多地牽手、親吻、擁抱、約會，甚至還在2019年2月間、4月23日夜宿台中某五星級酒店、宜蘭某海洋會館，並發生性關係。

人夫心碎表示，他多年前罹患大腸癌，經就醫診治穩定病情後，仍需按時返回醫院追蹤治療，2019年8月間他發現妻子手機對話、避孕藥、訂房簡訊等偷情鐵證，頓時感到身心俱疲，情緒憂慮到需要服用抗憂鬱藥物，致使他在下班途中發生車禍，大受打擊的他決定向小王提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，教練小王則稱，願以金額10至20萬元分期匯款，每月給付1萬5千元至2萬元金額和解。新北地方法院勘驗各項事證後，判小王應賠償人夫22萬元；案經上訴高等法院，法官改判小王應賠償人夫40萬元，全案確定。

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