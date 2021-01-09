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合歡山積雪10cm「2天15撞」！選用破冰雪鍊關鍵要訣曝光

▲▼民眾開車上合歡山，警方提醒要慎選雪鍊。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲民眾開車上合歡山賞雪，事故頻傳，警方提醒要慎選雪鍊。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

寒流讓全台急凍，全民瘋上山賞雪，合歡山更大塞車10公里。由於路面嚴重結冰，部分民眾使用一般雪鍊，仍因路滑導致交通意外，光在松雪樓到翠峰段2天就發生15件交通事故。警方提醒，上山賞雪，最好使用破冰功能佳的V行雪鍊，才能保持行車安全。

合歡山向來是追雪聖地，8日開始降雪後就吸引許多民眾開車上山，一睹美景。直到今天，山上積雪厚達10公分，民眾除穿足禦寒衣物外，雪地開車必備的雪鍊如果選錯，除了可能卡在半山腰外，恐怕也會造成交通事故。

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▲▼民眾開車上合歡山，警方提醒要慎選雪鍊。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方建議上合歡山，最好使用V型雪鍊（上），一般雪鍊破冰功能差，仍會造成車輛打滑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼民眾開車上合歡山，警方提醒要慎選雪鍊。（圖／記者李忠憲翻攝）

仁愛警分局統計昨、今2日雪季勤務，光在翠峰至松雪樓段就有15件交通事故及25件車輛救助事件，另有3件高山症急救，顯示雪路正確安全駕駛的重要性。

警方表示，武嶺至松雪樓（俗稱水晶宮）路段，因沒有日曬，結冰較厚，如果使用一般雪鍊，恐怕會造成打滑。雪鏈分為一般型、V型與網狀型，其中以V型破冰效果最好，但安裝方向須特別注意，以免破冰齒刺破輪胎。

警方說，實際在雪路行走發現，有裝V型雪鏈的車子行駛正常，而一般型之雪鏈則常發現有打滑情形。

仁愛警分局提醒，一般民眾鮮少在雪地開車，也很少用雪鍊。雪路交通事故大多是未保持行車安全距離，呼籲民眾上山賞雪因路面結冰，容易打滑，應加大行車距離。雪地中行車，「慢」是不二法門，盡量以低速檔行駛，並以「提早」且「多踩幾次」的方式煞車，雙手握好方向盤，放慢打方向般的速度，穩穩轉向行進方向，就能避免推頭或甩尾。

另外，起步時切忘大踩油開不斷空轉，可能造成雪鏈斷裂，長時間停車應選擇平坦地面，並且「不要拉起手煞車，以免卡死動彈不得。在出發之前，先檢查水箱精濃度是否足夠，以免結凍造成引擎損壞，另外低溫容易造成老電瓶「猝死」，最好提前換新，或是攜帶預備電源。

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