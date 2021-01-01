幫顧5寶爸二女兒反遭控「誘拐」　前雇主：提告證清白...不求償

▲五寶爸指控前雇主誘拐強行帶走二女兒，前雇主表示將提告。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲／台中報導

南投五寶爸40K養一家九口成佳話，台中江姓「五寶爸」卻仍爭議不斷，日前遭陳姓前雇主爆料其夫妻兩惡行惡狀，利用小孩及大家的愛心四處借錢，卻將錢花在自身吃喝玩樂上，借到錢就不工作。江男出面否認，竟還反控陳男強行帶走二女兒「誘拐」，陳男十分氣憤，打算對江男提告妨害名譽自清。

台中江姓年輕夫婦在平安夜於臉書貼文賣嬰兒推車籌措醫藥費，遭網友圍剿罵翻。事後雖證實這對夫婦有5名幼子，且生活貧困，父親因受疫情影響，防水工程收入銳減，只得將推車賣出籌錢，引發社會關注並提供善款物資。

江男前雇主陳男卻出來爆料，這家庭沒有那麼貧窮，指稱江男會將借來的錢拿去改車、甚至把他出借的機車騎到壞掉也沒修，幾天前還在LINE跟雙方的朋友炫耀買2支iPhone。夫妻兩因為沒錢，利用小孩跟外界借錢，錢卻都沒花在小孩身上，只會用在自身吃喝玩樂。

▲五寶爸夫妻前幾天還傳兩支iPhone照給前雇主友人。（圖／陳先生授權提供）

陳男說，江姓夫妻無力照顧小孩，先將孩子丟回娘家，娘家表明不想再幫，江男才請託他幫忙照顧2女兒，照顧2年到3歲才被他帶走，養育中的花費，他一毛未給，從此音訊全無。另外，他曾引介一次工程給江男，最多2個禮拜就可完工，可賺進4萬元，江男竟嫌「沒賺頭」拒絕。

▲前雇主認為五寶夫妻都仗著大家覺得小孩可憐，四處借錢卻都花在自身。（圖／記者白珈陽攝）

江男當時否認指控，iPhone只是幫朋友賣，而他已找到2份新工作，將會全力養家。他還反咬陳男強行帶走二女兒，還嗆告誘拐。

陳男對江男恩將仇報還抹黑他們感到十分氣憤，表示「狗改不了吃屎！」不相信他會變好。還說江的小孩發燒沒醫藥費也不是第一次，經常用這樣的手法跟他人借錢。至於遭莫名指控誘拐，他將提告妨害名譽，但不要他們一分錢，只是讓事實越辯越明。

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