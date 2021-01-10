日本岐阜縣大雪警報「聯外道路中斷」　500人↑受困山區！

▲日本岐阜縣郡上市山區降下大雪。（圖／翻攝Twitter@nemo_nemo）

記者吳美依／綜合報導

日本岐阜縣郡上市314縣道嚴重積雪，阻斷山區聯外道路，但除雪工作進度落後，導致500多名居民與滑雪者受困。

NHK報導，郡上市政府指出，截至10日凌晨4時，314縣道的除雪工作仍跟不上進度，大約7公里的路段區間無法通行，造成243名山區居民、2處滑雪勝地的280名遊客陷入孤立狀態，無法下山。

相關單位表示，山上水電等基礎設備依然能夠正常運作，也可以透過電話聯繫受困民眾；他們目前仍持續實施除雪工作，希望今日能夠恢復交通。

郡上市9日下午4時至10日上午8時發布大雪警報，目前積雪高度已達134公分。

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