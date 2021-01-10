　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本岐阜縣大雪警報「聯外道路中斷」　500人↑受困山區！

▲日本岐阜縣郡上市長良川鐵路赤池站附近下雪。（圖／翻攝Twitter@nemo_nemo）

▲日本岐阜縣郡上市山區降下大雪。（圖／翻攝Twitter@nemo_nemo）

記者吳美依／綜合報導

日本岐阜縣郡上市314縣道嚴重積雪，阻斷山區聯外道路，但除雪工作進度落後，導致500多名居民與滑雪者受困。

NHK報導，郡上市政府指出，截至10日凌晨4時，314縣道的除雪工作仍跟不上進度，大約7公里的路段區間無法通行，造成243名山區居民、2處滑雪勝地的280名遊客陷入孤立狀態，無法下山。

相關單位表示，山上水電等基礎設備依然能夠正常運作，也可以透過電話聯繫受困民眾；他們目前仍持續實施除雪工作，希望今日能夠恢復交通。

郡上市9日下午4時至10日上午8時發布大雪警報，目前積雪高度已達134公分。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照
丈夫月入9萬8妻逼「給我管」遭拒　支出曝光逆轉了
冷空氣沒完沒了！寒流周一又來探5度可望下雪　周末再一波

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海邊釣魚抓到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰！　他查資料驚覺：好險

川粉攻國會「情緒太激動」心臟病發丟命！　華府暴動已釀5死

埃及法老狂生100孩！木乃伊「生殖器離奇消失」　學者曝真正原因　

菲空姐「輪椅運屍」畫面曝光！4男嫌還原最後互動　噴淚喊冤

民主黨2院領袖「急call彭斯」！　想把川普趕下台苦找嘸人

川普「煽動國會暴動」恐遭起訴！　聯邦檢察官：不排除可能性

拜登批國會暴動者「國內恐怖份子」：美國史上最黑暗的一天

爸媽「激烈床戰聲」迴盪整屋！兒女羞爆受夠出手了　超鬧結局曝光

喬治亞州「參議員決選」成關鍵！選情陷緊繃　結果恐等好幾天

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

潘斯拒《憲法第25條修正案》解職川普　消息：為接下來保留選項

日本岐阜縣大雪警報「聯外道路中斷」　500人↑受困山區！

彭斯確定出席拜登就職　不排除放大絕「讓川普下台」！助政權移交

海邊釣魚抓到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰！　他查資料驚覺：好險

台美關係更緊密！蓬佩奧取消交流限制　知情人士曝：反映合作現況

印尼證實：墜機現場「發現屍塊」急投入潛水部隊！　殘骸位置曝光

蓬佩奧取消美台交流限制「鐵定激怒」北京　外媒：象徵意義居多

新冠疫情漸趨緩！南韓單日增665例...政府研擬「重啟」補習班

電力傳輸系統故障　巴基斯坦全國陷入一片漆黑

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首　他拿走議長講台落網

追完雪來追梅！「桃園、高雄梅花季報到」河津櫻花期曝光

追蹤武漢1733例新冠患者　76%半年後「至少有1症狀」　

統一獅奪冠獎金不只70萬　蘇泰安：超過600萬

住超高樓層「都是有錢人」　網一聽37F愣了：壓力也太大

無償服務竟遭偷鏡框　眼鏡行PO網怒譙：想不到你如此回報！

港偵破粉嶺殺人案！　 逮13嫌犯「驚見學生涉案」藏攻擊武器

真理校長上任從未進臺文館！張良澤無薪付出換絕情：每天都很不安

南橫公路樹木倒塌「落石碎滿地」　追雪道路一度封閉

蕭敬騰吸金7.2億「員工年終7個月」！　平時就放送3大福利

快訊／突晃一下！11:23花蓮規模4.9有感地震　最大震度達4級

出生72小時吃貨小喵為搶奶互毆　媽出手勸架...牠竟偷補一拳再和好

國際熱門新聞

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

印尼波音737失聯　找到殘骸了

新冠6月結束　蘆筍占卜師曝2021大事多　

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

淋巴癌晚期確診新冠後「腫瘤竟然消失」

印尼證實了　波音737已墜毀

印尼班機墜毀「21秒墜3300m」失事可能3原因曝

非洲「超兇狠」儀式　贏家才可娶妻

WHO調查團赴中調查又受阻！譚德塞「罕見批評」

更多熱門

相關新聞

南韓新冠單日增665例！政府擬重啟補習班、KTV

南韓新冠單日增665例！政府擬重啟補習班、KTV

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入冬季後掀起第3波全國性流行潮，然而隨著當局連續一個多月實施高強度的防疫措施，單日病例新增速度逐漸趨緩，加上周末篩檢數量較平日少，不過全國各地的療養院、教會等場所依舊傳出規模不一的零星群聚感染。

開窗驚見大雪淹沒家...他超樂天挖出天然冰箱！

開窗驚見大雪淹沒家...他超樂天挖出天然冰箱！

日首都圈1個月緊急事態！京阪神恐成下一波

日首都圈1個月緊急事態！京阪神恐成下一波

東京連3天單日2000例↑　關西籲納緊急事態

東京連3天單日2000例↑　關西籲納緊急事態

南韓新冠疫情趨緩！僅增641例...當局不敢大意

南韓新冠疫情趨緩！僅增641例...當局不敢大意

關鍵字：

日韓要聞岐阜縣大雪

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面