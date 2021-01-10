日本岐阜縣大雪警報「聯外道路中斷」　500人↑受困山區！

▲日本岐阜縣郡上市山區降下大雪。（圖／翻攝Twitter@nemo_nemo）
記者吳美依／綜合報導
日本岐阜縣郡上市314縣道嚴重積雪，阻斷山區聯外道路，但除雪工作進度落後，導致500多名居民與滑雪者受困。
NHK報導，郡上市政府指出，截至10日凌晨4時，314縣道的除雪工作仍跟不上進度，大約7公里的路段區間無法通行，造成243名山區居民、2處滑雪勝地的280名遊客陷入孤立狀態，無法下山。
来たぜ来たぜ (@ 鷲ヶ岳スキー場 in 郡上市, 岐阜県) https://t.co/8Ugp2xoTqv pic.twitter.com/MCaFdzYrp5— 「雪」 (@_Y_N_O_) January 9, 2021
激雪 (@ ファミリーマート 高鷲インター店 in 郡上市, 岐阜県) https://t.co/AIRVVvnm3t pic.twitter.com/0kY4DEchAH— 「雪」 (@_Y_N_O_) January 8, 2021
相關單位表示，山上水電等基礎設備依然能夠正常運作，也可以透過電話聯繫受困民眾；他們目前仍持續實施除雪工作，希望今日能夠恢復交通。
郡上市9日下午4時至10日上午8時發布大雪警報，目前積雪高度已達134公分。
せっかく岐阜の山里に来ているのに昨日はまったく雪が積もっておらず、若干残念に思っていたのですが、一晩開けたらまあまあ積もってました— ねもぱい #LCC激安トラベラー (@nemo_nemo) January 9, 2021
岐阜県郡上市三並地区、長良川鉄道の赤池駅のすぐ近くです。#ねもぱい岐阜 #民宿やいち https://t.co/msQj9XXsO5 pic.twitter.com/2notjBmt8i
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