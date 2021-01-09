拉開窗簾驚見大雪淹沒家！他po樂天反轉...開窗挖出「天然冰箱」

▲網友看到窗外的積雪，竟突發奇想挖成一個專屬的雙層冰箱。（圖／推特@no_name_20xx）



記者王佩翊／編譯

日本受到強烈冬季型態氣壓分布與強烈寒流影響，各地紛紛降下暴雪，讓民眾苦不堪言。有一名網友因雪太大待在家中未出門，怎知當他拉起房間窗簾時，竟看到3分之2個窗戶早已被大雪淹沒，整個家就這樣被暴雪團團包圍。然而這名網友竟異想天開，把窗戶打開後，直接在「冰雪外牆」上挖出個天然冰箱，還冰了好幾瓶啤酒進去，讓人大呼超樂觀。

▲網友發現家裡被大雪淹沒。（圖／推特@no_name_20xx）



日本網友石ころ8日在推特上傳一張大雪照並寫道，「拉開窗簾還以為是世紀末日。」只見照片中的窗戶外，積雪的高度已經超過3分之2個窗戶，整個房子就好像真的被大雪掩埋一樣，十分驚人。不過5個小時後，樂觀的他又突發奇想地上傳了新照片，讓網友大讚，真的好樂觀。

從照片上可以看出，這名網友將窗外的積雪挖出兩個大洞，並在裡頭分別放入幾瓶啤酒，惱人的積雪瞬間就成了專屬的天然冰箱。照片po出後，馬上吸引10萬人轉發、42萬人按讚。網友們紛紛大讚原po的點子很聰明，照片也很可愛。也有網友說，小時候家裡也常常會把醃漬物或是食材放在大雪的室外保存，只不過如果是想要冷藏而非冷凍的話，還是要乖乖放回冰箱內。

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