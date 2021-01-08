川粉攻國會「情緒太激動」心臟病發丟命！　華府暴動已釀5死

▲川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普的支持者6日發起暴動，攻入國會大廈，衝突過程釀成5死，包括1名警察與4名川粉。除了殉職國會警員西尼克（Brian Sicknick）、中彈身亡的退役空軍巴比特（Ashli Babbitt）以外，另外3人分別因中風、遭到人群踩踏、情緒激動心臟病發而不幸去世，如今真實身分也被媒體揭露。

Benjamin Phillips, Rosanne Boyland and Kevin Greeson pic.twitter.com/CWy8KTXQNl — (@TeahCartel) January 8, 2021

▲由左至右分別為菲利普斯、博伊蘭與格里森。



50歲電腦程式設計師菲利普斯（Benjamin Phillips）來自賓州，成立網站Trumparoo，以利於總統支持者互相溝通聯繫。他與另外數十名川粉結伴前往華府，卻在暴動現場突然中風死亡。

菲利普斯稍早接受《費城詢問報》（The Inquirer）採訪，將6日形容為「我們餘生的第一天」，暴動前也曾和朋友說，「他們應該把今年命名為第0年，因為將會發生一些事情」。外界目前尚不清楚，他是否還有其他家屬或親戚，心臟病發的時間與地點也未公布。

"Load your guns and take to the streets!" wrote Kevin Greeson, 55, of Athens, Alabama pic.twitter.com/LpD2wf8Af7 — Joe Molloy (@JoeJoeMolloy) January 8, 2021

來自阿拉巴馬州的55歲男子格里森（Kevin Greeson）在暴動現場情緒過度激動，心臟病發身亡。家屬在臉書上宣布死訊時表示，雖然他擁有高血壓病史，但絕無暴力傾向，只是前往華府支持川普。

根據格里森的社交媒體紀錄，他曾分享自己與2把AR-15步槍的合照，也時常在網站Parler發文批評民主黨，「讓我們把這個國家奪回來！把你們的槍上膛，走上街頭」、「讓我們給他們一場戰爭……民主黨人沒有槍，但我們有」，也曾在推特上附和川普，推廣以抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）治療新冠肺炎。

▲川粉6日發起的暴動震驚國際，導致5人死亡。（圖／路透）



34歲的博伊蘭（Roseanne Boyland）遠從喬治亞州前往華府，在國會大廈圓形大廳（Rotunda）疑似遭到「踩踏致死」，下午5時左右被目睹倒臥在地，接受心肺復甦術，送醫後於6時左右宣告不治。

親戚接受《每日郵報》採訪時透露，博伊蘭第一次參加川普的活動，事前猶豫許久，也遭親戚勸阻，直至5日晚間抵達現場，仍一度興起退縮念頭，但聽了總統的演講後，膽子就大了起來。他們透露，相關單位仍在釐清案發過程，「有人說她被踩踏，有人說她暈倒了。」

博伊蘭的姊夫凱福（Justin Cave）表示，「她只是真的很相信川普，僅此而已，這卻讓她付出生命的代價」。他痛批川普煽動暴動，導致4名支持者喪生，必須為此負責，也呼籲援引憲法第25修正案，讓總統立刻下台。

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