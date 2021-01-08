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菲空姐「輪椅運屍」畫面曝光！4男嫌還原最後互動　噴淚喊冤

▲▼23歲菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）被飯店人員用輪椅抬出。（圖／翻攝IG帳號xtinedacera、YouTube帳號JaySpeak TV）

 ▲23歲菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）被飯店人員用輪椅抬出。（圖／翻攝IG帳號xtinedacera、YouTube帳號JaySpeak TV）

記者吳美依／綜合報導

23歲菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）與友人開趴跨年，卻疑似遭11名男子輪流性侵致死。根據最新監視器畫面，她1日中午12時30分左右被飯店工作人員推著輪椅、抬著雙腿運走，已經失去生命跡象。4名男嫌召開記者會，還原與死者的最後互動，強調絕對沒有犯下性侵或謀殺，其中一人甚至淚灑現場。

根據監視器畫面，達賽拉31日深夜至1日凌晨多次被拍攝到與友人開心打鬧，1日上午6時23分被公主抱進入房間，看起來還有意識，未料下次出現在畫面中，已經發生憾事。

根據《菲律賓之星》報導，瑟納（John Pascual Dela Serna III）、加利多（Rommel Galido）、勞薩勒斯（Valentine Rosales）與拉皮南（Clark Rapinan）遭受指控後因缺乏證據獲釋，7日在律師陪同下召開記者會，還原事發經過。他們都認為達賽拉是自然死亡，並且引述驗屍報告指出，空姐可能死於主動脈剝離。

拉皮南表示，他早上8時看見達賽拉坐在浴缸旁邊想要嘔吐，建議要不要回去臥室床上休息，女方卻拒絕並堅持留在原地。他在記者會現場情緒激動、淚流滿面地說，沒有人性侵或殺害達賽拉。

加利多回憶，他看見達賽拉在浴缸裡睡著，還幫忙蓋上一條毯子，但中午12時左右再次前來關心，卻發現空姐嘴唇與手指已經呈現泛青色，驚慌檢查後，才確定已經沒有呼吸與脈搏。

▲23歲菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）。（圖／翻攝IG帳號xtinedacera）

▲達賽拉1日中午被發現沒有呼吸與脈博，送醫後被宣告不治。（圖／翻攝IG帳號xtinedacera）

勞薩勒斯提到，拉皮南與另外一名被告古茲曼（Gregorio de Guzman）輪流實施心肺復甦術卻沒有任何效果，於是決定向飯店求助；工作人員接獲通知，推來一個沒有腿部支撐工具的輪椅，將達賽拉運往地下室，等待救護車。

達賽拉送醫過程中持續接受心肺復甦術，最後仍在馬卡蒂醫療中心（Makati Medical Center）被宣告死亡。勞薩勒斯認為，空姐身上的瘀青是因為輪椅搬運過程不穩，大力搖晃與碰撞造成。

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