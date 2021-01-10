海邊釣魚抓到「謎樣生物」張大嘴巴超猙獰！　他查資料驚覺：好險

'GET THAT HORRIBLE THING AWAY FROM ME' 由 Daily Mail 發佈於 2021年1月8日 星期五

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州3名男子在巴特曼斯貝灣（Batemans Bay）釣魚，意外捕捉到一隻張大嘴巴、長相猙獰的海洋生物，當場嚇壞，拍照後趕緊將其放回水中。他們事後查資料才知道，那竟是超罕見的單鰭澳洲睡電鰩（Hypnos monopterygius，俗稱棺材魟），大家當時沒有遭到攻擊，真的非常幸運。

綜合Illawarra Mercury、《每日郵報》報導，此事發生於2020年12月28日。卡爾（Steve Ker）、查洛西（Joseph Chalouhi）與懷普里（Ricky Wharepouri）釣起棺材魟，立刻引發騷動。現場釣客紛紛衝過來圍觀，沒有人曾經看過這種生物。

▲釣客們事後查資料才發現，他們當時沒有遭到攻擊，真的非常幸運。（示意圖／免費圖庫pixabay）



卡爾回憶，大家當時都不知所措，查洛西與懷普里「使用鉗子把魚鉤拔出來」，始放棺材魟放回水中，「我們之後讀到相關資料才知道不能這麼做，而是要剪斷繩子，把手拿開。我們很幸運地沒有受傷，牠也安全離開。」他說，「如果你觸摸牠，牠會讓你失去知覺，可能相當危險。但我們當時並不知道。」

來自雪梨的卡爾表示，這次經驗「真的很酷」，期待下次與家人一起回來觀光，「我非常喜歡在貝特曼斯灣附近釣魚每兩周南下一次。即使過去一個星期一直都在下雨，我們仍然外出釣魚」。

棺材魟分布在澳洲南部、昆士蘭州南部、西澳大利亞州西北海岸，時常隱藏在沙下或泥濘的河口底部，行蹤神祕，相當罕見。牠會使用胸鰭上的器官強力電擊捕食者或獵物，作為一種防衛與攻擊機制。澳洲博物館（Australian Museum）表示，有經驗的潛水者都知道不能觸碰這種生物。

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