吳怡農選北市黨部主委　鄭運鵬：不代表為陳時中鋪路

▲吳怡農7日前往民進黨北市黨部登記參選主委。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農7日登記參選民進黨台北市黨部主委，引發外界質疑，選主委是為了幫衛福部長陳時中舖路2022年台北市長選舉。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬強調，北市黨部主委選舉和未來台北市長選舉有連動，但不代表為誰鋪路。

鄭運鵬表示，去年的立委選舉，民進黨有很多新生代都有很傑出的表現，吳怡農是這個新世代的領頭羊，這些新生代不計較選區、離鄉背井、資源多寡，民進黨一旦需要他們，就全心投入，這讓他很感動，相信有吳怡農與民進黨連江縣主委李問這些新生代的加入，一棒接一棒前仆後繼，民進黨的戰力會更活潑更多元，他也正面看待吳怡農願意投入到黨職主委選舉，讓民進黨有更寬廣的支持光譜。

對於外界傳聞吳怡農選民進黨台北市黨部主委是為了幫陳時中鋪路，鄭運鵬則說，吳怡農登記台北市黨部主委，需要通過黨員投票的考驗，這跟未來台北市長選舉會有連動，但不代表幫誰鋪路。

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