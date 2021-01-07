社宅蓋了才發現「沒那麼簡單」　柯文哲：中央還說要20萬戶

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日上午在台北市議會進行專案報告，坦承過去說8年5萬戶是「天真」，蓋了才發現沒那麼簡單。

▲柯文哲出席台北市市有房地設置公民電廠啟動記者會。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲7日赴台北市議會，針對萊豬、軍事衝突、社宅議題進行專案報告。柯文哲在社宅議題時提及，當時「很天真」，以為8年可以蓋5萬戶，結果蓋了之後發現沒那麼簡單，但此話立刻引來市議員苗博雅質疑。

苗博雅表示，專案報告內容跟2014年柯文哲與連勝文一同選台北市長時，連勝文對柯文哲的批評口徑一致，「當時連勝文批評說8年5萬戶公宅不可能，因為沒錢，且1坪500元租金不可能！」然而當時柯文哲卻在網站上反擊說連勝文講錯了，「沒想到你今天在這裡，會講出當年連勝文批評你的東西。」

對此，柯文哲7日下午出席活動時也表示，現在很誠實的講，「我們沒有實際執政，不曉得困難在哪裡，一執政下去就知道，天啊！所以很明白講，8年可以蓋完的，加上都更的加一加，接近2萬而已，這也不要笑啦！中央還說要蓋20萬。」

關於社宅減租減在陽台面積，柯文哲也表示，陽台面積是他們設計太過頭，坦白講陽台設計到10坪太過分了，但每戶陽台設計2坪以下，「坦白講這實在很掙扎，不希望社會住宅蓋出來很難看！」所以當時明倫走道設計是2公尺，但若按照建築法則，最低1.6公尺就可以了，所以結論是在現實跟理想中取一個平衡，但財務永續經營仍是他的要求。

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