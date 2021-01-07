民眾黨中央委員選舉後辭黨主席？　柯文哲：我一個月後再跟你講

記者袁茵／台北報導

對於2020年末傳出因為被貼上「無心市政」標籤，所以有意要辭民眾黨主席，台北市長柯文哲7日下午表示，「我一個月後再來跟你講。」





▲柯文哲出席台北市市有房地設置公民電廠啟動記者會。（圖／記者宋良義攝）

柯文哲7日上午在台北市議會進行專案報告，被台北市議員汪志冰詢問，是否要辭民眾黨主席？柯文哲回應，「還沒，我們連中央委員都還沒選出來。」

對此，柯文哲7日下午出席台北市市有房地設置公民電廠啟動記者會再度被媒體追問，為什麼要等中央委員選舉出來後才辭黨主席？他說，做任何事情得要等告一個段落，總是要看大家怎麼看，不過這個再討論看看。

至於此話是否代表還有要辭黨主席的意思？柯文哲表示，「哎唷這實在是⋯看看啦⋯我要看看」。

談到中央委員的派系與實際掌控民眾黨的問題，柯文哲說，「這個我倒是不擔心，不管是哪個派系都是我們的同志，我是不擔心啦！只是說時間啦，看我們時間能不能有個有效的調派時間」。

面對外傳立委蔡壁如派系最大，子弟兵為了要擁護柯文哲所以努力參選的說法，柯文哲則笑說，哪有什麼蔡壁如派。

對於請辭黨主席是不是選項，柯文哲在嘆了一口氣表示，「我一個月後再跟你講好了」。

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