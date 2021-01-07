吳怡農拜會民進黨北市議會黨團　王世堅：黨需要明星　站出來就對了

記者陳家祥／台北報導

吳怡農7日正式登記參選民進黨台北市黨部主委，下午隨即到台北市議會拜會民進黨團。陪同吳怡農拜會的國策顧問黃承國表示，今天是正式支持吳怡農參選市黨部主委，而在場的民進黨議員也表示支持與鼓勵；資深議員王世堅直言，「黨需要新的明星，帶給社會新的希望，吳怡農站出來就對了」。

▲吳怡農赴台北市議會。（圖／記者陳家祥攝）



預定會面的下午2點一到，吳怡農便在前台北市黨部主委黃承國、議員劉耀仁、許家蓓、王閔生等人陪同下進入黨團會議室。隨後許淑華、鍾佩玲、陳慈慧、吳沛憶、林世宗、王世堅、江志銘、陳怡君、簡舒培、阮昭雄等人陸續到場，在簡單的致詞與QA後，便進行閉門會議。

吳沛憶表示，現在民進黨基層出現青年荒，黨部對議員來說，應該協助議員聆聽更多元的社會意見，畢竟互動是雙向的，才知道怎樣進行服務、替民眾發聲。吳也提到，黨的參與者應該更加多元，而不是只侷限在年輕人，希望各個年齡層都參與互動，非常期待接下來市黨部有很大的轉變。

面對許淑華問到要如何拿下更多青年選票，吳怡農說，先不談選票，應該先談對民進黨更深入的認識，有這樣的默契跟理解，才有可能轉為支持。吳怡農表示，如果今年有榮幸得到各位肯定（選上主委），第一件事就是擴大參與黨務的管道，給更多人機會了解、參與公共政策跟公共事務，這是第一步。至於第二步，則是要跟公民團體社團組織進一步對話交流，同時透過更先進、更現代科技的方式，提升工作效率。

有媒體問到，若未來選上主委，是否可能參選台北市長？若參選會不會有球員兼裁判的感覺？吳怡農說，如果有榮幸成為台北市黨部主委，最重要工作之一就是全力輔選民進黨的台北市候選人，「這是我唯一的責任」。

而前北市議員顏聖冠在4日時先一步登記參選，也在6日的時候拜會議會黨團。面對老同事與新人的抉擇，王世堅說，情感上他應該要支持顏聖冠，但站在黨的發展上，應該要支持吳怡農。

王世堅說，很多民進黨人都跟他面臨一樣的難處，但市黨部主委選舉必需冷靜看待；他認為，吳怡農帶來一股新希望，吳的學經歷讓他見識廣闊，會有更多面向的發展，站在黨的發展發向，吳怡農參選主委是對的，黨也應該要支持。