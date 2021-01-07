中國首創「基因編輯」湖羊　體重增長加快25%

▲安徽廬江工人給湖羊餵草。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為培育「瘦肉多、脂肪少」的新品種羊隻，滿足市場需求，有別於近日在台灣熱議的瘦肉精「萊克多巴胺」，大陸江蘇省農科院將腦筋動到了「基因編輯」上，於近日宣布，培育出世界首例肌肉生長激素抑素（MSTN）基因編輯湖羊。

江蘇省農科院5日對外揭露，研究人員利用新一代精準基因編輯工具CRISPR／Cas9技術，對特色綿羊品種「湖羊」的MSTN基因進行編輯，並於2020年9月20日，獲得世界首例MSTN基因編輯湖羊，迄今已出生5隻，其中2隻生長速度明顯加快，兩月齡體重比普通湖羊大25%左右。

▲湖羊是綿羊的一種，在大陸也廣泛做為肉羊食用，浙江湖州甚至固定舉辦湖羊文化節。（圖／CFP）

據了解，生物體內的肌抑素（Myostatin）由MSTN基因編碼，是一種肌動蛋白、一種由肌細胞產生和釋放的蛋白質，作用於肌細胞的自分泌功能，缺乏肌抑素的動物，將能擁有更明顯的肌肉量。

江蘇省農科院畜牧研究所草食動物研究室首席專家曹少先舉例，比利時藍牛就是因為MSTN基因的自然突變，出現雙肌性狀，從而讓動物生長速度加快，肌肉發達如同健美運動員。

根據統計，大陸羊肉消費量逐年增加，2019年達到527萬噸，年增3.9%，但本土羊肉產量僅為488萬噸，年增率2.6%。江蘇省農科院表示，湖羊有繁殖力高、耐濕熱、宜舍飼等特點，經MSTN基因編輯的湖羊，可保持原有優點，同時彌補體型小、產肉性能不佳的缺陷。

值得注意的是，畜牧業中採取「基因編輯」手段，是否被視為「基因改造」，或遭列管，一直是行業中僵持不休的討論，支持方認為，破壞部分基因片段、讓基因自行修補變異的基因編輯技術，沒有插入外源基因，和傳統育種無異，不應視為基改；反方則認為，基因編輯會有「脫靶效應」，可能產生副作用，很多實驗中亦曾發現染色體混亂、蛋白質異變等情況，無法證明基因編輯技術絕對安全。

目前，國際上美國、日本及澳洲等國家將基因編輯農作物，視為非基改，但歐盟仍認定基因編輯屬於基因改造，在社會一般認為，基因編輯動物比基因編輯農作物風險更高的情況下，大陸首例基因編輯湖羊未來若投入市場化養殖，勢必再次掀起一番討論。

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