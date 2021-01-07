蔡英文將下鄉溝通萊豬　洪孟楷：先帶頭吃萊豬否則都是枉然

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

蔡政府開放萊克多巴胺豬肉進口引起民眾反彈，有民進黨中常委在中常會上建議總統蔡英文應多下鄉溝通，替行政院長蘇貞昌減壓，蔡英文表示同意並指示黨部安排，預計農曆年前啟動。對此，國民黨立委洪孟楷7日受訪時直呼，都已經開放進口了才要溝通，請蔡英文先帶頭吃萊豬給大家看，讓民眾安心，否則一切都是枉然。

洪孟楷表示，蔡英文從去年8月28日宣布開放萊豬進口，3個多月以來避不見面、完全不想溝通，也沒誠意釐清民眾疑慮，結果現在木已成舟，萊豬已開放進口了，才想說要溝通，「是要弭平民眾憤怒，還是要大官出巡，讓民眾感受到更激烈的憤怒？」

洪孟楷表示，尤其是蘇貞昌和相關部會首長最近到各個地方大吃特吃台灣豬，台灣豬好吃、便宜，根本不需要行政官員告訴我們，重點是民眾擔心的是萊克多巴胺，「是不是請蔡英文先帶頭吃萊豬給大家看，讓民眾安心，否則一切都是枉然。」

蘇貞昌昨天至朱記餡餅粥店大啖台灣豬美食，稱讚「台灣豬非常出名，將來會好像松坂豬、神戶牛」，引發網友熱議蘇貞昌是否不知道松阪豬是部位而非地名。

洪孟楷表示，畢竟蘇貞昌院長當大官，可能不常下廚，一時沒搞清楚松阪豬就是豬頸肉，「我不會刻意指責蘇院長，但台灣豬好吃真的不用您多說，全台灣人都知道，重點是大家沒辦法接受萊豬進口、擔心萊豬混充，既然要有媒體效果，那就吃萊豬給國人看，蘇院長你應該做得到吧？」

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