黃珊珊為萊豬嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

▲由左至右分別為台北市教育局長曾燦金、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市教育局提供）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文日前發表元旦談話，提及進口萊豬時表示，歷經三任政府的難題無迴避空間，會以最謙卑的心情面對，盼國人體諒。對此，台北市副市長黃珊珊5日開嗆，為人民留下選擇的自由才叫謙卑。

黃珊珊在臉書表示，北市的學校膳食，用的一定會是台灣豬，2021年萊豬正式叩關，4日中午和副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金一起視察「首創校園肉品專案查核」，確保乙型受體素零檢出，保護孩童食安。

黃珊珊指出，今年萊豬開放，中央也宣布地方零檢出自治條例失效，但請台北市民不用擔心，北市府會保障孩童的健康，以專區方式為市民朋友留下選擇的自由。

黃珊珊說明，去年就全面透過「更換契約」的方式，確保學校膳食廠商全面使用國產豬肉及牛肉 ，今年1月起也會規畫進口肉品專案查核， 1月的稽查就多達約300場，6月前將辦理832場查核全面清查北市中小學及幼兒園的餐點，只要含萊劑，立即終止契約。

另外，對於中央宣布地方零檢出的自治條例失效，黃珊珊說，台北市是要求設置「非萊專區」，確保市民在購買時，可分辨哪些沒萊劑的豬肉，「讓民眾更放心的選購，是我們的責任」。