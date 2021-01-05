蘇貞昌「改口」稱食安中央說了算　洪秀柱諷：這9年是否曾修憲？

▲前國民黨主席洪秀柱（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

元旦開放萊克多巴胺美豬進口，部分地方政府以《地方自治條例》要求零檢出，反遭行政院宣告牴觸中央法規「無效」，不過國民黨則翻出閣揆蘇貞昌2012年3月針對萊牛進口，曾承諾會呼籲國會嚴格立法，讓地方制定更嚴格的規範捍衛國民健康。對此，前國民黨主席洪秀柱諷刺，蘇貞昌2021年改口稱中央說了算，不知道人，恐怕還以為9年間是不是曾修憲。

蘇貞昌2012年3月7日針對萊牛進口曾發文指出，「在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為」。

「尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。國民的健康無可取代，我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康」。

對此，洪秀柱5日在臉書寫道，2021年的蘇貞昌說：「憲法規定有關國際貿易及食品安全是中央政府立法並執行事項，全國應統一步驟，不要亂了套。」但各地的食安皆由衛生局處管轄，《憲法》第110條明文規定「衛生」就是屬於地方自治的事項，否則過去《地方自治條例》又是如何通過的？「民進黨的多重標準讓人摸不著頭緒，不知道是在考驗人民的記性，還是鄙視人民的智慧」。

洪秀柱批評，蘇貞昌竟如此信口開河、欺神騙鬼，2012呼籲地方制定嚴格規範、嚴防瘦肉精，2021則改口稱一切中央說了算，「不知道的人，恐怕還會以為這9年期間是不是有修過憲，還是重新制過憲？」