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嘉義好市多德國豬腳標示「沒萊」　家樂福大潤發頂好設「專區」

▲▼嘉義市衛生局前往4大賣場稽查。（圖／嘉義市衛生局提供）

▲嘉義市好市多德國豬腳不含萊劑。（圖／嘉義市衛生局提供）

記者翁伊森、唐詠絮／嘉義報導

自元旦起政府開放萊豬進口，各縣市政府隨即啟動豬肉原產地標示正確性查核，並加強稽查，嘉義市包括家樂福嘉義店、家樂福北門店、大潤發嘉義店、頂好生鮮超市等，均貼心的規劃設有「不含萊克多巴胺專區」，同時好市多嘉義店德國豬腳亦告示「熟食烤物不含萊克多巴胺」等，讓民眾安心選購。

▲▼嘉義市衛生局前往4大賣場稽查。（圖／嘉義市衛生局提供）

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好市多嘉義店，這次標示不含萊克多巴胺的只有來自荷蘭的熟食「德國豬腳」，許多前往消費的民眾定睛一看，高興的說不出話來了，直喊店家貼心。

嘉義市政府衛生局表示，除加強稽查，要求從使用或販售生鮮豬肉與加工品，到以豬肉或豬可食部位為原料的餐點業者，應正確標示肉品來源產地，並且提供進貨資料佐證外，衛生局也鼓勵業者自主性標示「不含萊克多巴胺專區」，讓民眾能安心選購，政府民間共同攜手守護市民朋友健康。

▲▼嘉義市衛生局前往4大賣場稽查。（圖／嘉義市衛生局提供）

衛生局表示，從 1月1日起「標示正確性」為查核重點，業者不僅要標示肉品來源，更須證明其進貨來源與標示相符，如未標示產地，將以食安法第22條裁處3萬至300萬罰緩，「標示不實者」更將以食安法第28條裁處4萬至400萬罰緩。

市府再次呼籲，民眾購買豬肉一定要認清產地、注意標示，並鼓勵消費者多選購在地優質國產豬肉。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打衛生局總機：05-2338066轉食品藥物管理科，將有專人為您服務。

▲▼嘉義市衛生局前往4大賣場稽查。（圖／嘉義市衛生局提供）

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德國豬腳好市多萊豬嘉義

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