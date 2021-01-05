國民黨反萊豬第一槍「罷免王浩宇」　週六赴桃園響應民團大造勢

▲國民黨宣布「反萊豬公投」第二階段連署正式啟動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

「反萊豬公投」第一階段審查通過，公投領銜人、國民黨團總召林為洲5日宣布第二階段連署正式啟動，目標募集50萬份連署書，適逢桃園市議員王浩宇罷免投票將在16日舉行，國民黨本週六第一站就到桃園宣傳，預計上午在中壢大型菜市場宣傳連署，晚上則會響應公民團體舉辦的「倒宇天光 光榮中壢」造勢活動。

反萊豬公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

林為洲表示，第二階段要募集28萬份連署書，為避免有些連署因填寫錯誤、不實而被踢除，國民黨目標衝到50萬份連署，須在3月21日以前完成，送交中選會審查，若審查通過，將於8月28日舉行投票。

林為洲進一步說明，各縣市議會黨團會劃定158區，設置友善連署點，民眾可在網路下載連署書，寫好後能就近送到友善連署點。此外，黨團每位立委最少要蒐集1000份連署書，本週末起會下鄉宣傳，民眾也可在直接在現場進行連署。

而適逢桃園市議員王浩宇罷免投票將在16日舉行，林為洲表示，這禮拜六就會到桃園中壢宣傳，因為王浩宇就是「挺萊豬」的議員，一路護航萊豬，還黑白講說家樂福使用萊牛，因此「反萊豬乾脆第一步先罷免王浩宇」，打響起身炮，預計當天早上在菜市場宣傳公投連署，同時也宣傳王浩宇罷免投票，晚上則號召群眾響應公民團體所辦的造勢活動。

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