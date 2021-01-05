　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨臉書排行！韓國瑜「一枝獨秀」　羅江體制為網路戰核心

▲▼國民黨公布2020政治人物社群使用排行。（圖／翻攝國民黨青年黨不）

▲國民黨公布2020政治人物社群使用排行。（圖／翻攝國民黨青年黨不）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨青年部5日公布2020年臉書社群排行榜，10大全國政治人物熱門排行中，總統蔡英文、前高雄市長韓國瑜分別為第1名、第2名；而韓國瑜也為國民黨政治人物10大熱門社群中的第1名，此外，國民黨青年部主任陳冠安表示，「羅江體制」將成為藍營網路戰力的核心。

從排行中來看，國民黨政治人物10大熱門社群中，第1至5名分別為，韓國瑜、馬英九、羅智強、江啟臣、侯友宜；民進黨政治人物10大熱門社群中，第1至5名分別為，蔡英文、陳時中、蘇貞昌、陳其邁、陳菊；綜合藍綠政治人物10大熱門社群排名中，第1至5名分別為，蔡英文、韓國瑜、蘇貞昌、陳其邁。

陳冠安指出，可以將前10熱門的政治人物分成S、A、B三級。國民黨S級是韓國瑜一枝獨秀；A級依序是馬英九、羅智強、江啟臣、侯友宜；B級為蔣萬安、盧秀燕、陳玉珍、林為洲和朱立倫。民進黨S級則是蔡英文、陳時中；A級係蘇貞昌、陳菊、陳其邁、賴清德；B級為鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、高嘉瑜。

陳冠安說，整體來看，綠營政治人物網路熱度較藍營強，不過這可能是拜中央政府的曝光度所賜，10人有7人在此期間擔任中央公職。陳也指出，這份大數據也反映目前綠營的權力結構，近半是新潮流，而執政的英系僅2人，在蔡英文卸職之後，就僅剩陳其邁能獨扛大樑，前景堪憂。陳並稱讚羅智強與高嘉瑜的網路操作，係兩份榜單裡僅有的議員或立委。

陳冠安表示，從熱度來看全國層級，列表上10人外加侯友宜與賴清德，就是台灣政壇舉足輕重的12強，結構分別為綠6、藍5、白1，相當反映當前網路攻防的戰力對比，綠領先，藍微幅落後，但執政和在野力量已然達至平衡。陳也指出，藍營必須警惕目前僅有江、侯、羅是現職人員，未來必須要有更多人挺身而出，才能抗衡綠營的集體戰。

陳冠安指出，藍綠網路攻防排行榜就是討論「國民黨」與「民進黨」最多的臉書社群，綠營討論國民黨，以遊戲術語來說，就是在「輸出傷害」，藍營討論國民黨，則是在「補血」，反之亦同。

陳冠安指出，在臉書社群補國民黨血的，主要是羅智強、江啟臣和國民黨自身粉專，對民進黨輸出傷害的，最主要也同樣是這三者，藍營必須警惕目前僅有江、侯、羅是現職人員，未來必須要有更多人挺身而出，才能抗衡綠營的集體戰；而「羅江體制」更是國民黨網路攻防的關鍵核心，尤其是羅對民進黨的攻擊，更是攻防排行榜第二名蔡英文的6倍、焦糖陳嘉行的50倍。

陳冠安評論，藍營正規軍表現較綠營好，但綠營擁有大型側翼，因此分工細緻，整體網路戰力仍較藍營強。不過從民調國民黨升、民進黨降的趨勢來看，羅江體制構成的火力網，配合黨中央對議題挑選的精準，形成傷害輸出Buff乘數效應，就是藍營之所以在2020下半場翻轉戰局的關鍵因素。

▲▼國民黨公布2020政治人物社群使用排行。（圖／翻攝國民黨青年黨不）

▲▼國民黨公布2020政治人物社群使用排行。（圖／翻攝國民黨青年黨不）

ET快訊
快訊／朱俐靜爆哭認「罹患乳癌」：每天都很崩潰
監視器驚見杏林醫院一幕學生尖叫　教官沉默了：回教室上課
台股衝上1萬5千點創新高！台積電站上542高點
校長車震被抓包！陸女師羞捂臉「褲子鈕扣解開」現場影片瘋傳
富王鴨肉疑推「買一送二」喊：絕不以毛取人！再曝重新開張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

可隨時變小展覽室！監察院改造「玻璃屋」　陳菊在咖啡杯提名留念

小年夜照常收運垃圾！北市春節垃圾清運日期曝光　初一起停收3天

侯友宜要求花敬群加碼社宅目標戶數　點名大陳社區2年內動工

國民黨臉書排行！韓國瑜「一枝獨秀」　羅江體制為網路戰核心

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

監察院稱「疫情後再檢視人權」　國民黨轟蔡政府：離獨裁還有多遠？

立院臨時會國民黨每人提50案　林為洲：「大內宣」預算要挑出來

前參謀總長李喜明「濱海決勝」構想遭棄　國軍新16字防衛箴言曝光

趁萊豬進口了解從農場到餐桌　民進黨立委提案《食農教育法》

蔡英文2012年「憂心瘦肉精」文遭翻出　朱辦幕僚照樣造句留言酸爆

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

丫頭要老公咬耳朵...交往9年驚：妳沒耳垂！　王惟立送「缺一角的蛋糕」全場感動哭了

可隨時變小展覽室！監察院改造「玻璃屋」　陳菊在咖啡杯提名留念

小年夜照常收運垃圾！北市春節垃圾清運日期曝光　初一起停收3天

侯友宜要求花敬群加碼社宅目標戶數　點名大陳社區2年內動工

國民黨臉書排行！韓國瑜「一枝獨秀」　羅江體制為網路戰核心

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

監察院稱「疫情後再檢視人權」　國民黨轟蔡政府：離獨裁還有多遠？

立院臨時會國民黨每人提50案　林為洲：「大內宣」預算要挑出來

前參謀總長李喜明「濱海決勝」構想遭棄　國軍新16字防衛箴言曝光

趁萊豬進口了解從農場到餐桌　民進黨立委提案《食農教育法》

蔡英文2012年「憂心瘦肉精」文遭翻出　朱辦幕僚照樣造句留言酸爆

創11個季度以來新高！　資方樂觀看待今年Q1景氣　

快訊／朱俐靜爆哭認「罹患乳癌」：每天都很崩潰！

馬國賢開講碎念閨蜜　謝麗金火冒三丈險空中開罵

寒流帶雨來了！明起3000米↑山區有望下雪　週五最冷剩5度變凍番薯

可隨時變小展覽室！監察院改造「玻璃屋」　陳菊在咖啡杯提名留念

台灣防疫登紐時「再撐六個月很難」？律師：別太小看台灣人

吳鳳曝環島途中「目睹一景象」很難過！　點破台灣觀光問題

高捷16歲高顏值女兒長大了！　暴風蛻變「女神級嫩臉」震撼2.2萬人

惟毅搶百萬家電　胡瓜出主意拱他跟陳艾熙先結婚

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！新冠死亡人數突破1000人

政治熱門新聞

國產豬漲價...陳吉仲稱「消費者負擔得起」

李正皓嗆鴨肉小老闆找爸媽：最沒「長毛」的作法

蘇揆酸「有人還活在威權時代」　他5字反嗆

「天網」監控遭疑侵犯人權　陳亭妃：抱歉！防疫優先

新北人妻帶小孩看中醫遭襲胸　五股豪宅密醫下場曝光

時力要求：蛙蛙口罩「不出貨就退款」

鍾沛君手術順利完成　術後第一句話曝光

蔡英文2012年「憂心瘦肉精」文遭翻出　朱辦幕僚照樣造句留言酸爆

游錫堃不捨水牛：我願意擔任協調者

「天網」涉侵犯人權　國家人權委員會說話了

葉毓蘭考察市場豬肉「一斤狂漲30元」：強塞的多一種選擇？

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

網轟雙北稽查素食店豬肉來源　侯友宜打臉

高金素梅批AIT「租內湖土地每坪15元」

更多熱門

相關新聞

監察院稱「疫情後再檢視人權」　國民黨轟蔡政府

監察院稱「疫情後再檢視人權」　國民黨轟蔡政府

我國在跨年夜首度動用「天網」在五月天演唱會揪出違規者，指揮中心透露，「天網」非完全靠手機定位，並不是不帶手機就可規避。針對防疫期間個人隱私權之保障，隸屬於監察院下的國家人權委員會說明，仍應兼顧全體國人健康權，因此將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。對於此番言論，國民黨抨擊，中華民國距離「獨裁」還有多遠？

林為洲：臨時會聚焦審「大內宣」預算

林為洲：臨時會聚焦審「大內宣」預算

蔡英文2012年「憂心瘦肉精」文遭翻出　朱辦幕僚照樣造句留言酸爆

蔡英文2012年「憂心瘦肉精」文遭翻出　朱辦幕僚照樣造句留言酸爆

「天網」涉侵犯人權　國家人權委員會說話了

「天網」涉侵犯人權　國家人權委員會說話了

國民黨反萊豬第一槍「罷免王浩宇」

國民黨反萊豬第一槍「罷免王浩宇」

關鍵字：

國民黨2020蔡英文韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

台南世界蛇王黃國男過世　教育農場熄燈

台中富王態度急轉彎　店家出面了

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

專家傳授「三明治蓋被法」超暖

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面