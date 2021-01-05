國民黨臉書排行！韓國瑜「一枝獨秀」　羅江體制為網路戰核心

▲國民黨公布2020政治人物社群使用排行。（圖／翻攝國民黨青年黨不）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨青年部5日公布2020年臉書社群排行榜，10大全國政治人物熱門排行中，總統蔡英文、前高雄市長韓國瑜分別為第1名、第2名；而韓國瑜也為國民黨政治人物10大熱門社群中的第1名，此外，國民黨青年部主任陳冠安表示，「羅江體制」將成為藍營網路戰力的核心。

從排行中來看，國民黨政治人物10大熱門社群中，第1至5名分別為，韓國瑜、馬英九、羅智強、江啟臣、侯友宜；民進黨政治人物10大熱門社群中，第1至5名分別為，蔡英文、陳時中、蘇貞昌、陳其邁、陳菊；綜合藍綠政治人物10大熱門社群排名中，第1至5名分別為，蔡英文、韓國瑜、蘇貞昌、陳其邁。

陳冠安指出，可以將前10熱門的政治人物分成S、A、B三級。國民黨S級是韓國瑜一枝獨秀；A級依序是馬英九、羅智強、江啟臣、侯友宜；B級為蔣萬安、盧秀燕、陳玉珍、林為洲和朱立倫。民進黨S級則是蔡英文、陳時中；A級係蘇貞昌、陳菊、陳其邁、賴清德；B級為鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、高嘉瑜。

陳冠安說，整體來看，綠營政治人物網路熱度較藍營強，不過這可能是拜中央政府的曝光度所賜，10人有7人在此期間擔任中央公職。陳也指出，這份大數據也反映目前綠營的權力結構，近半是新潮流，而執政的英系僅2人，在蔡英文卸職之後，就僅剩陳其邁能獨扛大樑，前景堪憂。陳並稱讚羅智強與高嘉瑜的網路操作，係兩份榜單裡僅有的議員或立委。

陳冠安表示，從熱度來看全國層級，列表上10人外加侯友宜與賴清德，就是台灣政壇舉足輕重的12強，結構分別為綠6、藍5、白1，相當反映當前網路攻防的戰力對比，綠領先，藍微幅落後，但執政和在野力量已然達至平衡。陳也指出，藍營必須警惕目前僅有江、侯、羅是現職人員，未來必須要有更多人挺身而出，才能抗衡綠營的集體戰。

陳冠安指出，藍綠網路攻防排行榜就是討論「國民黨」與「民進黨」最多的臉書社群，綠營討論國民黨，以遊戲術語來說，就是在「輸出傷害」，藍營討論國民黨，則是在「補血」，反之亦同。

陳冠安指出，在臉書社群補國民黨血的，主要是羅智強、江啟臣和國民黨自身粉專，對民進黨輸出傷害的，最主要也同樣是這三者，藍營必須警惕目前僅有江、侯、羅是現職人員，未來必須要有更多人挺身而出，才能抗衡綠營的集體戰；而「羅江體制」更是國民黨網路攻防的關鍵核心，尤其是羅對民進黨的攻擊，更是攻防排行榜第二名蔡英文的6倍、焦糖陳嘉行的50倍。

陳冠安評論，藍營正規軍表現較綠營好，但綠營擁有大型側翼，因此分工細緻，整體網路戰力仍較藍營強。不過從民調國民黨升、民進黨降的趨勢來看，羅江體制構成的火力網，配合黨中央對議題挑選的精準，形成傷害輸出Buff乘數效應，就是藍營之所以在2020下半場翻轉戰局的關鍵因素。