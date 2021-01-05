「天網」涉侵犯人權　國家人權委員會：疫情嚴峻...緩和後再檢視

▲「天網」監控遭批評侵犯人權。（示意圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

為防自主健康管理者成防疫破口，指揮中心在跨年夜首度動用「天網」在五月天演唱會揪出違規者。指揮中心透露，「天網」非完全靠手機定位，並不是不帶手機就可規避。針對防疫期間個人隱私權之保障，國家人權委員會說明，有鑑於全球疫情仍屬嚴竣，國家人權委員會認為仍應兼顧全體國人健康權，因此將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。

有關防疫期間個人隱私權之保障，國家人權委員會說明如下：

1. 在全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情升高之際，台灣仍維持相當之日常生活與經濟發展，不僅獲國際各界肯定，台灣人民之生命、健康與財產權等保障，也遠優於歐美日等先進國家的防疫成就。國家人權委員會站在保障與促進人權的職責，對中央流行疫情指揮中心與全體國人的共同努力，表達肯定與感謝。

2. 「公民與政治權利國際公約」第十七條有關個人隱私之保障，向來為國家人權委員會所關注。惟有鑑於全球疫情仍屬嚴竣，國家人權委員會認為仍應兼顧全體國人健康權，因此將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。

針對「天網」遭到批評侵犯人權，國民黨團總召林為洲4日受訪表示，指揮中心聲稱即使沒帶電話也能監控，這一句話他不認同，請指揮中心講清楚怎麼監控，如果這樣可以監控，就超出法律授權。

藍營質疑監控無法源依據 綠營：抱歉！防疫優先

林為洲指出，居家檢疫者一定要留手機，指揮中心會知道有沒有離開居家檢疫的處所，也會知道位置，打電話要接，但自主管理者不在規範下，且若不是用那支電話監控，用其他方法監控就違法。

林為洲強調，防疫當然很重要，但同樣重要的是，「要有法律授權」，台灣是一個法治國家，疫情再怎麼嚴重，都要有法律授權，政府才能做。

民進黨立委陳亭妃則指出，當然希望大家能夠自律，也希望每一個自主健康管理的人都能夠配合政府的政策，可是就是有人不配合，就是有人真的因為天網而查出說有人趴趴走，所以這個確實是兩難。

陳亭妃說，現階段還是希望做嚴格管控，不要有社區感染，「如果說天網侵害到有些人人權的話，真的要說聲抱歉，我們還是以防疫為優先」。

行政院長蘇貞昌4日上午表示，基於維護國人健康，防疫有高規格要求，對於極少數高危險群個案，基於保護國人健康，有防疫SOP。另外，衛福部長陳時中補充說明，蒐集到的資料會在28天後銷毀。

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