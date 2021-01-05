韓國瑜「復出」時間點曝光！　林為洲：樂觀其成

▲前高雄市長韓國瑜傳出年後將啟動公益之旅。（圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

前高雄市長韓國瑜被罷免後許久未公開露面，國民黨立委許淑華日前接受政論節目訪問時透露，韓國瑜將在農曆年後透過臉書說明近況，並規劃到各縣市做公益活動，也關心黨的發展，引發外界揣測是否為「參選黨主席」試水溫。對此，國民黨團總召林為洲表示，一個有聲量的國民黨重要成員，利用他的社會形象、聲量推動公益活動，他樂觀其成。

林為洲5日受訪時表示，韓國瑜還是藍營大將之一，尊重他的生涯規劃，而參政權是每個人的權利，不管是黨主席還是公職人員選舉，他都尊重。

林為洲表示，他也聽許淑華提到，韓國瑜可能將在年後開始參與公益活動，「我們也表示歡迎，一個有聲量的國民黨重要成員，利用他的社會形象、聲量推動公益活動，我們樂觀其成。」

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