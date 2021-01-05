立院臨時會國民黨每人提50案　林為洲：「大內宣」預算要挑出來

▲立法院將召開臨時會處理總預算案、國營事業預算案及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。（圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

立法院民進黨團擬提請11日召開臨時會，處理總預算案、國營事業預算案及前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。國民黨團總召林為洲5日受訪時表示，已要求黨團每位立委提50案刪減或凍結預算，重點將放在各單位編列了很多「大內宣」經費，質疑可能是要養小編帶風向，都要一一挑出來。

「我對黨團同仁蠻仁慈的，標準很低，最少提出50個案子不多啦！」林為洲表示，這次總預算、前瞻預算中可以刪減、凍結的地方很多，每個委員辦公室提50個凍結或刪減預算案，這是最基本要求。

林為洲進一步說明，這次審查預算的重點，就是各單位編列了很多「大內宣」經費，連司法院都編了很多，到底要宣傳什麼？養小編嗎？是怎麼發包的？國民黨團都要詳細檢驗。

林為洲表示，歷來政府都有在做政策宣傳，但蔡政府上台後編列的預算特別多，尤其網路社群媒體這塊很不容易監督，他表示，過去在一般電視、平面媒體投放廣告，依據採購法、預算法規定，都要說明這是廣告，不能置入報導中處理，且要標明哪個單位提供的廣告，所以花多少錢、用在哪裡，就很好監督。

林為洲說，網路具有匿名性，很可能委外出去給私人公司，養小編帳戶在PTT、社群媒體帶風向，政府養小編匿名帶風向已違反規定，這部分國民黨團將嚴格檢驗，針對總預算中，各機關預算藏著哪些政策宣導、大內宣的經費，都要把它一一挑出來。

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