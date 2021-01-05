監察院稱「疫情後再檢視人權」　國民黨轟蔡政府：離獨裁還有多遠？

▲國民黨主席江啟臣、總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

我國在跨年夜首度動用「天網」在五月天演唱會揪出違規者，指揮中心透露，「天網」非完全靠手機定位，並不是不帶手機就可規避。針對防疫期間個人隱私權之保障，隸屬於監察院下的國家人權委員會說明，仍應兼顧全體國人健康權，因此將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。對於此番言論，國民黨抨擊，中華民國距離「獨裁」還有多遠？

國民黨指出，據媒體報導，香港政府設置的智慧燈柱內部疑似裝有中國大陸國家安全監控系統「天網」工程零組件，也有民眾質疑這項設備與的臉部辨識系統有關，民進黨說「今日香港，明日台灣」，原來是真的，民進黨在取得政權後，立刻引進「天網」技術，監控人民行動。

國民黨諷刺，蔡英文團隊透過外交出訪返國的機會，夾帶大量私菸闖關，走私菸品的行為，總統府卻以「超買」形容，引起社會譁然。這次用「天網」技術監測，遭民眾質疑，政府又改口，不是天網是電子圍籬。改來改去就是難逃濫用政府權力。

「沒有監控全民你信嗎？」國民黨認為，疫情指揮中心說明僅會針對自主健康管理者進行監測，並非掌握所有人的行蹤，這不是說明「技術上可以對所有人行蹤進行監測」，請問蔡政府有哪條法律授權政府可以建制監控全民行蹤的「天網」？沒有監督，沒有公開，誰知道政府跟蹤了誰？

對於國家人權委員會說明，將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權，國民黨表示，監察院已經意識到有可能涉及行政濫權的情形，卻是置之不理，現在不調查難道等證據煙滅完了再調查？還是要等風波過了，就掩蓋真相，完全不調查？

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