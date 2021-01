LIVE／紐約時報廣場「水晶球降落」！寧靜迎接2021　線上直播跨年

記者吳美依/綜合報導

美國紐約市時報廣場(Time Square)為了因應新冠肺炎疫情,今年跨年活動全面禁止民眾入場或在附近群聚觀賞,僅邀請一線醫護人員以嘉賓身分出席。儘管如此,經典的水晶球「落球」(ball drop)儀式、藝人表演依然照常舉辦,透過線上直播方式迎接2021年。

▲美國紐約時報廣場跨年,水晶球降落。(圖/路透)

▲紐約時報廣場2021跨年煙火秀。(圖/翻攝直播畫面)

雖然現場不開放民眾進入,但仍有不少人不畏寒風、戴著口罩站在街上,試圖遠距離參與跨年。紐約市長白思豪(Bill de Blasio)等人按下水晶球降落按鈕後,展開倒數1分鐘,時間來到2021年1月1日0時,立刻噴發絢爛煙火華麗煙火與七彩紙花,現場先後響起《平安夜》和其他歡樂歌曲旋律,醫護與零星民眾也一陣歡騰,放聲齊喊「新年快樂!」

▲時報廣場今年的跨年活動成為史上最冷清的一次。(圖/達志影像/美聯社)

紐約市警局對於防疫不敢鬆懈,局長莫納漢(Terence Monahan)12月30日呼籲民眾在家跨年,員警31日在時報廣場周邊勤加巡邏,設置圍欄與檢查哨站,也出動警犬、炸彈小組、無人機偵測團隊等部門到場應對。現場一片冷清寂寥,與往年歡樂喧鬧、百萬人潮的盛況相比,大不相同。

據悉,時報廣場跨年活動可以追溯至100多年前,1904年起開始有人施放煙火,吸引人群一起迎接新年。但是,「落球」儀式直至1907年才出現,此後每年都會舉行,不論兩次世界大戰或1918年西班牙大流感都未暫停。

