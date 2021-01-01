LIVE／紐約時報廣場「水晶球降落」！寧靜迎接2021　線上直播跨年

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市時報廣場（Time Square）為了因應新冠肺炎疫情，今年跨年活動全面禁止民眾入場或在附近群聚觀賞，僅邀請一線醫護人員以嘉賓身分出席。儘管如此，經典的水晶球「落球」（ball drop）儀式、藝人表演依然照常舉辦，透過線上直播方式迎接2021年。

▲美國紐約時報廣場跨年，水晶球降落。（圖／路透）

▲紐約時報廣場2021跨年煙火秀。（圖／翻攝直播畫面）

雖然現場不開放民眾進入，但仍有不少人不畏寒風、戴著口罩站在街上，試圖遠距離參與跨年。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等人按下水晶球降落按鈕後，展開倒數1分鐘，時間來到2021年1月1日0時，立刻噴發絢爛煙火華麗煙火與七彩紙花，現場先後響起《平安夜》和其他歡樂歌曲旋律，醫護與零星民眾也一陣歡騰，放聲齊喊「新年快樂！」

▲時報廣場今年的跨年活動成為史上最冷清的一次。（圖／達志影像／美聯社）

紐約市警局對於防疫不敢鬆懈，局長莫納漢（Terence Monahan）12月30日呼籲民眾在家跨年，員警31日在時報廣場周邊勤加巡邏，設置圍欄與檢查哨站，也出動警犬、炸彈小組、無人機偵測團隊等部門到場應對。現場一片冷清寂寥，與往年歡樂喧鬧、百萬人潮的盛況相比，大不相同。

據悉，時報廣場跨年活動可以追溯至100多年前，1904年起開始有人施放煙火，吸引人群一起迎接新年。但是，「落球」儀式直至1907年才出現，此後每年都會舉行，不論兩次世界大戰或1918年西班牙大流感都未暫停。

It’s time for a countdown with @Kia––just under 3 hours until 2021 and we couldn't be happier. pic.twitter.com/VPLDgc5GsA — Times Square (@TimesSquareNYC) January 1, 2021

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