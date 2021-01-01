　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

LIVE／紐約時報廣場「水晶球降落」！寧靜迎接2021　線上直播跨年

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市時報廣場（Time Square）為了因應新冠肺炎疫情，今年跨年活動全面禁止民眾入場或在附近群聚觀賞，僅邀請一線醫護人員以嘉賓身分出席。儘管如此，經典的水晶球「落球」（ball drop）儀式、藝人表演依然照常舉辦，透過線上直播方式迎接2021年。

▲美國紐約時報廣場跨年水晶球降落。（圖／路透）

▲美國紐約時報廣場跨年，水晶球降落。（圖／路透）

▲紐約時報廣場2021跨年煙火秀。（圖／翻攝直播畫面）

▲紐約時報廣場2021跨年煙火秀。（圖／翻攝直播畫面）

雖然現場不開放民眾進入，但仍有不少人不畏寒風、戴著口罩站在街上，試圖遠距離參與跨年。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等人按下水晶球降落按鈕後，展開倒數1分鐘，時間來到2021年1月1日0時，立刻噴發絢爛煙火華麗煙火與七彩紙花，現場先後響起《平安夜》和其他歡樂歌曲旋律，醫護與零星民眾也一陣歡騰，放聲齊喊「新年快樂！」

▲美國紐約市時報廣場跨年。（圖／達志影像／美聯社）

▲時報廣場今年的跨年活動成為史上最冷清的一次。（圖／達志影像／美聯社）

紐約市警局對於防疫不敢鬆懈，局長莫納漢（Terence Monahan）12月30日呼籲民眾在家跨年，員警31日在時報廣場周邊勤加巡邏，設置圍欄與檢查哨站，也出動警犬、炸彈小組、無人機偵測團隊等部門到場應對。現場一片冷清寂寥，與往年歡樂喧鬧、百萬人潮的盛況相比，大不相同。

據悉，時報廣場跨年活動可以追溯至100多年前，1904年起開始有人施放煙火，吸引人群一起迎接新年。但是，「落球」儀式直至1907年才出現，此後每年都會舉行，不論兩次世界大戰或1918年西班牙大流感都未暫停。

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

紐約時報廣場迎百年來最冷清跨年　改推「虛擬除夕夜」線上慶祝

聽Podcast掌握美選及國際局勢

經典不敗SK-II青春露　一起養出青春嫩肌

ET快訊
快訊／國三379K連環撞！5車中寮隧道撞一團　釀7傷「回堵1
國內近期有英國旅遊史有124人！　已採111人「檢驗結果曝光
蕭敬騰跨年台上失足摔原因曝光　事後最掛心一件事
上海台灣輸出案例竟是案552！　去年11月案例在台治癒無傳染
LIVE／北市揪30自主管理者外出跨年　境外+3最新說明
指揮中心曝「天網追蹤原理」！5人違規偷看五月天演唱會火速遭逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

紐西蘭「監獄暴動」24hrs↑！牢房燒成廢墟　17囚死守屋頂

5名脫北者在山東被逮「面臨被迫遣返」！　聯合國直奔中國

偷吃男蓋「愛情隧道」直達人妻家！正牌尪驚見小洞　鑽進去氣炸

美高中生投書發聲！大讚台灣是「有愛心的國家」　籲國際接納

9歲「最美雙胞胎」仙氣狂飄　媽媽顏值也超高…粉絲驚：是姊姊吧

世界看見台灣！2020年國際大事回顧　BBC列出「3件事」

女帝誕生！韓美分析：金與正權力再升級　成現代「首位女獨裁者」

新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

新冠病毒完勝！美64歲死囚「打18劑毒針」仍生還　最後卻染疫亡

慧眼看天下／大國實力因新冠洗牌 2021誰笑傲江湖？

全球最美臉孔！19歲以色列「空軍女兵」打敗蓋兒加朵　粉絲近100萬

她翻亡父筆記惹哭百萬網友！「生日快樂...我們不能再見了吧？」

LIVE／紐約時報廣場「水晶球降落」！寧靜迎接2021　線上直播跨年

川普再擋移民！簽證限令延至3月底　拜登上任仍有效

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

南韓跨年夜不平靜！仁荷大學「火焰直噴」濃煙竄樓　2小時才撲滅

WHO證實：新冠病毒有4種變異！　傳染力大增

「未來請多多指教！宋太太」　旅美投手宋文華元旦爆喜訊

萊豬開放首日　政院：要求進口商將產地貼紙一起出到通路

新冠病毒完勝！美64歲死囚「打18劑毒針」仍生還　最後卻染疫亡

2021元旦第一天　宋文華宣布結婚喜訊

李易低溫急塞冰塊　啦啦隊女神凍到嬌嗔尖叫

快訊／國三379K連環撞！5車中寮隧道撞一團　釀7傷「回堵10公里」

一出生就自帶「鐵支」！　竹科工程師爸爸喜迎超幸運元旦寶寶

慧眼看天下／大國實力因新冠洗牌 2021誰笑傲江湖？

元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地

國內近期有英國旅遊史有124人！　已採111人「檢驗結果曝光」

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

國際熱門新聞

他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拚命爆

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

LIVE／紐約時報廣場跨年　水晶球降落

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

WHO證實：新冠病毒有4種變異

女兒好心幫剪髮　意外害死爸媽

首爾看守所囚犯寫紙條求救

譚德塞新年致辭　各國網友狠酸

全球第一高！杜拜哈里發塔跨年煙火超壯觀

請「808天病假」遭解雇！法官判他訴勝

聖誕老人「帶疫造訪」養老院！1個月內慘釀26死

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

爆乳妹墊臀「矽膠流湯」　腫成象腿！狂被轉診

警犬出動！時代廣場跨年一片空盪盪

更多熱門

相關新聞

阿妹跨年後　台東縣府出動「洗街車」

阿妹跨年後　台東縣府出動「洗街車」

張惠妹在台東舉行跨年演唱會，吸引來自全台各地民眾湧入台東，成為台東史上最大規模的跨年活動，但受到新冠肺炎疫情延燒影響，台東縣府不敢大意，元旦一早7點立即大範圍執行會場內的清潔與消毒，台東縣長饒慶鈴強調，台東防疫無假期，台東跨年尚安心。

花蓮跨年嗨翻！任賢齊＋萬芳　歌迷嘶喊尖叫

花蓮跨年嗨翻！任賢齊＋萬芳　歌迷嘶喊尖叫

美移民與工作簽證限令延至3月底

美移民與工作簽證限令延至3月底

30自主管理者闖台北跨年　侯友宜：若有新北市民依法重罰

30自主管理者闖台北跨年　侯友宜：若有新北市民依法重罰

黃金2020年漲幅逾24%　寫下近10年最佳行情！

黃金2020年漲幅逾24%　寫下近10年最佳行情！

關鍵字：

北美要聞美國紐約市時代廣場水晶球落球跨年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

快訊／玄彬認愛孫藝真！

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面