北市跨年冷清僅來3.8萬人　柯文哲宣布照辦聲量狂飆奪第一

▲柯文哲宣布，照常舉辦2020跨年晚會。（圖／翻攝ETtoday直播）



記者蔡文鈴／台北報導

2020跨年活動落幕，受疫情影響高雄、台南、桃園取消開放觀眾進場，改為線上轉播，唯台北市長柯文哲宣布照常舉辦，但是人潮相當冷清。根據「聲量看政治」粉專分析跨年活動政治人物聲量，柯文哲排名第一，但卻引來許多質疑聲浪。

聲量看政治關鍵字「跨年」、「跨年活動」、「跨年演唱會」、「跨年晚會」、「晚會」、「線上直播」、「停辦」等七個新聞關鍵字，爬梳30、31日兩日的新聞聲量，由此得知，相關政治人物中，以柯文哲聲量最高，但同時也最具爭議。

依照數據分析，柯文哲獲得新聞聲量最高，約65.99%；其次是衛福部長陳時中，約14.15%；第三是高雄市長陳其邁，約4.88%；第四名是屏東縣長潘孟安，約4.79%；第五名為新北市長侯友宜，約3.88%；第六名是台中市長盧秀燕，約3.48%；第七名為台北市副市長黃珊珊，僅2.54%；第八名桃園市長鄭文燦，為0.29%。

聲量看政治粉專表示，柯市府舉辦跨年晚會的結果，換得20年來最慘澹市府廣場跨年晚會，僅約3萬8000人參加。該粉專分析，柯文哲希望運用這一波跨年晚會的成功與否，製造自己的個人政治聲量，如果順利且沒有後續社區感染效應，柯文哲便可對外宣稱自己的成功。如果失敗，則可將問題丟回給陳時中，直指陳時中邊境管制不力，又沒有提供統一標準。用數萬人的健康風險，為他自己個人延續政治生命。

該粉專提到，陳時中也因為成為柯文哲推卸責任的對象（宣稱有電話告知），成為跨年活動是否續辦相關議題聲量第二名的政治人物。第三名的陳其邁，本有意擴大跨年活動，但在30日明快的決斷下，避免自己成為爭議破口。

此外，該粉專也指出，第四名的潘孟安，則是因延期一詞，獲得網友討論，聲量負面微多。

柯文哲在跨年倒數最後第13個小時，才宣布跨年晚會照辦，舞台管制區內人數上限縮減為4萬人，然而參與人潮不如預期。舞台管制區內，截至跨年倒數後人數僅2.1萬人，若加上周圍觀賞民眾，人潮約3.8萬人，堪稱史上人數最少的台北跨年晚會。對比起2015年晚會118萬人的盛況，今年縮水了整整31倍。

▼跨年活動政治人物聲量排名。（圖／翻攝聲量看政治粉專）

